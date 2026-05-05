Burkina Faso : Le CSC interdit la diffusion de TV5 Monde pour manquements à l’éthique

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a décidé d’interdire la diffusion des programmes de la chaîne TV5 Monde au Burkina Faso. La mesure, actée par la décision n°2026-018/CSC du 5 mai 2026, fait suite à plusieurs manquements constatés dans le traitement de l’actualité sécuritaire.

Selon le communiqué, ces insuffisances portent notamment sur des faits de désinformation et d’apologie du terrorisme, relevés dans différentes éditions du journal télévisé entre avril et mai 2026. Les contenus incriminés concernaient en particulier la couverture de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso ainsi que les attaques survenues au Mali le 25 avril dernier.

Le CSC rappelle que des dérives similaires avaient déjà conduit à la suspension temporaire de la chaîne en 2024.

À travers cette décision, l’organe de régulation appelle l’ensemble des médias à davantage de rigueur professionnelle et au strict respect des règles d’éthique et de déontologie.