Burkina Faso : L’État lance la traque des débiteurs après avoir récupéré plus de 357 millions FCFA

L’Agence judiciaire de l’État (AJE) a présenté, le dimanche 3 mai 2026, un premier bilan de son opération de recouvrement des créances publiques lancée à la mi-avril. Au total, 357 970 378 FCFA ont déjà été récupérés au profit du Trésor public et de ses démembrements.

L’essentiel des montants recouvrés provient des chèques revenus impayés, avec une enveloppe de 229 419 501 FCFA. À cela s’ajoutent 111 944 101 FCFA issus de la mobilisation de garanties financières.

Si certains débiteurs ont engagé des discussions avec l’administration en vue de règlements échelonnés, d’autres continuent de ne pas répondre aux sollicitations des services compétents.

Face à ces résistances, l’AJE annonce un durcissement de sa stratégie. L’institution prévoit de rendre publiques des listes de débiteurs récalcitrants. La première vague concernera notamment ceux dont les chèques impayés atteignent ou dépassent 20 millions de FCFA.

Dans le cadre de cette opération, l’Agence judiciaire de l’État sollicite également l’implication des citoyens. Toute personne disposant d’informations sur les entreprises ou promoteurs concernés est invitée à les transmettre aux services de l’AJE, notamment dans ses locaux de Koulouba ou de Song-Naaba.

L’AJE assure que l’identité des dénonciateurs sera strictement protégée. Mieux, une récompense financière est prévue pour toute information ayant permis un recouvrement effectif des fonds.

Tout en maintenant la possibilité de compensations pour les débiteurs disposant eux-mêmes de créances sur l’État, l’AJE rappelle que le paiement des dettes publiques constitue une obligation.

Cette opération s’inscrit dans une volonté des autorités de renforcer la discipline financière et de préserver les ressources publiques, dans un contexte où la mobilisation des recettes demeure un enjeu majeur.