Au-delà du football : Les fans du Real Madrid accompagnent Madame Kaboré et ses malades à Yimdi

Le dimanche 3 mai 2026, l’association des supporters du Real Madrid au Burkina Faso a effectué une remise de dons au centre d’accueil de l’Association Wend Gueta, situé à Yimdi. Cette contribution, d’une valeur globale de 1 225 200 FCFA, est destinée à soutenir la prise en charge des pensionnaires encadrés par Monsieur Daniel Kaboré et son épouse, Azarata Kaboré. Ce geste s’inscrit dans le cadre des activités sociales régulières de l’organisation de supporters.

Le centre est dirigé par le couple Kaboré, qui œuvre dans le domaine de la récupération et du soin des malades mentaux depuis les années 2000. Installée sur le site actuel de Yimdi depuis 2025, la structure accueille à ce jour environ 150 pensionnaires.

Toutefois, le site fait face à des défis logistiques importants puisque, selon les responsables, les infrastructures d’hébergement restent insuffisantes et le domaine ne dispose pas encore de clôture. Ce travail, fondé sur le bénévolat, nécessite un accompagnement constant pour assurer la prise en charge nutritionnelle et médicale des malades durant leur passage dans la structure.

L’appui apporté par les membres de l’association se compose de divers produits de première nécessité, notamment 85 sacs de riz de 25 kg, 3 bidons d’huile de 25 litres et 20 packs de jus. Une enveloppe financière de 150 000 FCFA a également été remise pour l’achat de condiments.

Lors de la cérémonie, le secrétaire général de l’association, Issouf Sawadogo, a précisé que ce don est le fruit de contributions volontaires des membre. « À travers ce don, c’est une contribution volontaire. Et nous avons vu des gens même qui ont donné des 100 000, des 500 000, et du riz, et pas mal de dons », a-t-il indiqué.

Aussi, il a souligné que l’objectif principal est d’accompagner le couple Kaboré dans sa mission humanitaire. Le couple Kaboré a salué cette initiative, en estimant qu’elle revêt une grande portée pour des personnes ayant besoin de compassion et d’accompagnement social.

De son côté, l’association des supporters prévoit de réfléchir à de nouvelles initiatives pour aider à combler les besoins du site, notamment concernant l’absence de clôture.

Cette activité fait suite à d’autres engagements citoyens de l’association, tels que le don de 11 tonnes de ciment à l’initiative « Faso Mêbo » en août 2025 et le nettoyage du cimetière de Kouritenga en novembre 2025.

Akim KY

Burkina 24