Au-delà du football : Les fans du Real Madrid accompagnent Madame Kaboré et ses malades à Yimdi

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 3 heures
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Le dimanche 3 mai 2026, l’association des supporters du Real Madrid au Burkina Faso a effectué une remise de dons au centre d’accueil de l’Association Wend Gueta, situé à Yimdi. Cette contribution, d’une valeur globale de 1 225 200 FCFA, est destinée à soutenir la prise en charge des pensionnaires encadrés par Monsieur Daniel Kaboré et son épouse, Azarata Kaboré. Ce geste s’inscrit dans le cadre des activités sociales régulières de l’organisation de supporters.

Le centre est dirigé par le couple Kaboré, qui œuvre dans le domaine de la récupération et du soin des malades mentaux depuis les années 2000. Installée sur le site actuel de Yimdi depuis 2025, la structure accueille à ce jour environ 150 pensionnaires.

Remise de 85 sacs de riz et de bidons d'huile pour les pensionnaires du centre de Yimdi.
Remise de 85 sacs de riz et de bidons d’huile pour les pensionnaires du centre de Yimdi.

Toutefois, le site fait face à des défis logistiques importants puisque, selon les responsables, les infrastructures d’hébergement restent insuffisantes et le domaine ne dispose pas encore de clôture. Ce travail, fondé sur le bénévolat, nécessite un accompagnement constant pour assurer la prise en charge nutritionnelle et médicale des malades durant leur passage dans la structure.

Abdoul Aziz Yaméogo expliquant les raisons du soutien au couple Kaboré
Abdoul Aziz Yaméogo, trésorier de l’Association des Supporters du Real Madrid au Burkina Faso, expliquant le sens de leur geste au couple Kaboré.

L’appui apporté par les membres de l’association se compose de divers produits de première nécessité, notamment 85 sacs de riz de 25 kg, 3 bidons d’huile de 25 litres et 20 packs de jus. Une enveloppe financière de 150 000 FCFA a également été remise pour l’achat de condiments.

85 sacs de riz de 25 kg, 3 bidons d'huile de 25 litres, 20 packs de jus, une enveloppe financière de 150 000 FCFA pour l'achat de condiments.
85 sacs de riz de 25 kg, 3 bidons d’huile de 25 litres, 20 packs de jus, une enveloppe financière de 150 000 FCFA pour l’achat de condiments.

Lors de la cérémonie, le secrétaire général de l’association, Issouf Sawadogo, a précisé que ce don est le fruit de contributions volontaires des membre. « À travers ce don, c’est une contribution volontaire. Et nous avons vu des gens même qui ont donné des 100 000, des 500 000, et du riz, et pas mal de dons », a-t-il indiqué.

Remise de l'enveloppe de 150 000 FCFA au couple Kaboré pour l'achat de condiments
Remise de l’enveloppe de 150 000 FCFA au couple Kaboré pour l’achat de condiments

Aussi, il a souligné que l’objectif principal est d’accompagner le couple Kaboré dans sa mission humanitaire. Le couple Kaboré a salué cette initiative, en estimant qu’elle revêt une grande portée pour des personnes ayant besoin de compassion et d’accompagnement social.

Issouf Sawadogo, secrétaire général de l'Association des Supporters du Real Madrid au Burkina Faso, expliquant l'objectif du don
Issouf Sawadogo, secrétaire général de l’Association des Supporters du Real Madrid au Burkina Faso aux cotés du couple Kaboré

De son côté, l’association des supporters prévoit de réfléchir à de nouvelles initiatives pour aider à combler les besoins du site, notamment concernant l’absence de clôture.

Remise de deux maillots du Real Madrid à Daniel et Azarata Kaboré
Remise de deux maillots du Real Madrid à Daniel et Azarata Kaboré

Cette activité fait suite à d’autres engagements citoyens de l’association, tels que le don de 11 tonnes de ciment à l’initiative « Faso Mêbo » en août 2025 et le nettoyage du cimetière de Kouritenga en novembre 2025.

A lire également⇒Les «Galactiques» du civisme : Les Madrilènes engagés pour la salubrité à Kouritenga

Akim KY

Burkina 24

     
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