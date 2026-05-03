Bobo-Dioulasso : Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo reçoit Rohan Marley en audience

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a accordé une audience à Rohan Marley, ce dimanche 03 mai 2026 à Bobo-Dioulasso. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une mission exploratoire menée par le fils de la légende du reggae, Bob Marley, en prélude à l’organisation d’un grand concert caritatif au Burkina Faso.

Au cours de cette audience, le ministre a salué une initiative porteuse de sens, révélant que la présence de la délégation Marley dans le pays fait suite à plusieurs mois d’échanges.

« Depuis 72 heures, nous avons l’honneur d’accueillir les frères Marley, venus en mission précurseur pour un grand concert caritatif. Ce projet que nous suivons depuis près de quatre mois, vise à leur permettre de découvrir les réalités du Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Afin de faciliter cette immersion culturelle, les autorités ont veillé à faire coïncider leur séjour avec la Semaine Nationale de la Culture (SNC). Les hôtes ont ainsi pris part à la cérémonie de clôture et multiplié les rencontres avec des acteurs majeurs de la société burkinabè, notamment le Chef suprême des Bôbô Mandarè.

Le ministre a également mis en lumière l’engagement de Rohan Marley en faveur de l’unité et de l’émancipation africaine. « Il se revendique Africain de la diaspora et poursuit, à sa manière, le combat engagé par son père.

Une lutte qui trouve aujourd’hui un écho dans la dynamique portée par le peuple burkinabè autour du Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État », a-t-il souligné, tout en exprimant la reconnaissance du gouvernement pour le choix du Burkina Faso.

Un choix guidé par des convictions panafricaines

Selon le représentant de l’artiste, cette destination n’est pas fortuite. Malgré de nombreuses sollicitations à travers le monde, Rohan Marley a privilégié le Burkina Faso, en raison de la résonance de son combat actuel avec les idéaux de souveraineté et d’indépendance défendus par le pays. Il est d’ailleurs venu sans cachet ni prise en charge, porté uniquement par cette vision.

Prenant la parole, Rohan Marley s’est dit honoré de fouler le sol du « Pays des Hommes intègres ». Il a salué la vision actuelle du Burkina Faso et exprimé sa fierté d’y être accueilli.

L’artiste a par ailleurs annoncé que son prochain concert offrira aux mélomanes l’opportunité de vivre pleinement son engagement musical, au service d’un monde plus juste et pacifique.

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SLS

Pour Burkina 24