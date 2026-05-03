Mondial 2026 : La FIFA durcit le ton contre les comportements antisportifs

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, la FIFA annonce un durcissement des règles visant à renforcer l’éthique et lutter contre les dérives sur les terrains, rapporte BRUT.

Réunie le 28 avril 2026 à Vancouver, l’International Football Association Board, organe chargé des lois du jeu, a validé une série de mesures destinées à sanctionner plus sévèrement les comportements jugés inappropriés ou discriminatoires.

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Parmi les principales innovations, l’interdiction pour les joueurs de se couvrir la bouche lors d’échanges sur le terrain. Ce geste, souvent utilisé pour masquer des propos, pourra désormais être sanctionné d’un carton rouge.

L’objectif est clair : faciliter l’identification des propos tenus et lutter plus efficacement contre les insultes ou discriminations, jusque-là difficiles à établir.

Des sanctions renforcées en cas d’abandon de terrain

La réforme introduit également une tolérance zéro face aux protestations extrêmes. Tout joueur quittant volontairement le terrain avant la fin d’un match en signe de contestation s’exposera à une expulsion immédiate.

Les sanctions s’étendent aussi aux encadrements techniques. Tout membre du staff incitant à un abandon sera passible de mesures disciplinaires. En cas d’interruption définitive de la rencontre, l’équipe fautive pourra être déclarée perdante par forfait.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur dès le début du Mondial, prévu le 11 juin 2026.

Si leur application généralisée est fixée au 1er juillet 2026, les différentes compétitions nationales et continentales peuvent d’ores et déjà décider de les adopter.