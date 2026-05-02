Grand Prix international des Amazones au Bénin : Awa Bamogo domine la compétition

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Les Burkinabè ont dominé le grand prix des Amazones au Bénin.

Les cyclistes féminines burkinabè n’ont pas fait de cadeaux lors du grand prix cycliste international des Amazones disputé le samedi 02 mai 2026 à Cotonou. Awa Bamogo et ses coéquipières écrasent la concurrence en occupant les trois premières places. 

Les 18 cyclistes engagées dans cette compétition avaient un parcours de  67 km à parcourir pour un criterium de 5 tours.

Après 1h57min34s, Awa Bamogo a déposé ses adversaires pour s’imposer au sprint devant ses coéquipières Adèle Guissou et Lamoussa Zoungrana. La vitesse moyenne de la course est de 34,70lm/h. Les Burkinabè occupent ainsi les trois premières places.

Lire aussi: Tour cycliste féminin Yennenga 2026, Osaretin Grace Godwin remporte la dernière étape, Awa Bamogo vainqueur de la compétition

Metoevi Sédo Charlotte, la meilleure des Béninoises est arrivée à la quatrième place. Marie Rose Elvine Yaméogo occupe la cinquième place devant la Nigériane Patience Effong Otuodung.

Le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, et le Nigeria ont pris part à cette compétition. Quant à Awa Bamogo, elle vient de remporter la course cycliste internationale Yennenga au Burkina Faso et le Grand Prix Yennenga.

     
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