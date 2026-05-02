Grand Prix international des Amazones au Bénin : Awa Bamogo domine la compétition

Les cyclistes féminines burkinabè n’ont pas fait de cadeaux lors du grand prix cycliste international des Amazones disputé le samedi 02 mai 2026 à Cotonou. Awa Bamogo et ses coéquipières écrasent la concurrence en occupant les trois premières places.

Les 18 cyclistes engagées dans cette compétition avaient un parcours de 67 km à parcourir pour un criterium de 5 tours.

Après 1h57min34s, Awa Bamogo a déposé ses adversaires pour s’imposer au sprint devant ses coéquipières Adèle Guissou et Lamoussa Zoungrana. La vitesse moyenne de la course est de 34,70lm/h. Les Burkinabè occupent ainsi les trois premières places.

Metoevi Sédo Charlotte, la meilleure des Béninoises est arrivée à la quatrième place. Marie Rose Elvine Yaméogo occupe la cinquième place devant la Nigériane Patience Effong Otuodung.

Le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, et le Nigeria ont pris part à cette compétition. Quant à Awa Bamogo, elle vient de remporter la course cycliste internationale Yennenga au Burkina Faso et le Grand Prix Yennenga.