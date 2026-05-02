SNC Bobo 2026 : Le mérite des acteurs culturels salué à travers des décorations

La 22ème édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) a été marquée, ce samedi 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso, par une cérémonie officielle de remise de décorations. Cet événement visait à récompenser le travail et le dévouement des hommes et des femmes qui font rayonner la culture burkinabè.

Au total, 18 récipiendaires ont été honorés par la Nation. Parmi eux, deux personnalités ont été élevées au rang d’Officier dans l’Ordre de l’Étalon. Seize autres acteurs ont reçu des médailles dans l’Ordre des Arts, des Lettres et de la Communication, dont deux distinctions remises à titre posthume.

L’accent a été mis sur l’importance des ressources humaines dans l’administration culturelle. L’objectif affiché est que l’exemple des personnes décorées puisse inspirer l’ensemble des citoyens à rechercher l’excellence dans le service public. La culture a été présentée comme un pilier essentiel pour la cohésion sociale et le développement du Burkina Faso.

Parmi les visages de cette reconnaissance, on retrouve l’artiste Traoré Ibrahim, plus connu sous le nom de Babanguida. Pour lui, cette médaille représente l’aboutissement d’un long parcours. « Ça représente toute une vie pour moi, tout un honneur pour moi », a-t-il confié avec émotion.

Il a également tenu à remercier les autorités pour ce geste. « C’est leur dire merci pour avoir reconnu nos mérites, récompensé nos mérites par des médailles. C’est vraiment à saluer ». Malgré des débuts de carrière qu’il qualifie de difficiles, l’artiste reste déterminé à continuer son travail avec plus d’expérience.

Un autre acteur majeur, Abdoulaye Ouédraogo, alias Ablo Manager, a également été distingué. Promoteur culturel depuis plus de quinze ans, il dirige l’agence « La Jeunesse en Action pour la Culture ». Pour lui, cette journée est « spéciale ».

« C’est une journée de reconnaissance après plus de quinze ans à donner le meilleur de moi-même. Et aujourd’hui, voir que l’État ou la nation te dit « Oui, on a vu, nous sommes fiers de toi », ça fait vraiment plaisir », a-t-il déclaré. Il a dédié sa médaille à son équipe, soulignant que ce succès est le résultat d’un effort collectif.

Cette cérémonie de décoration à la SNC Bobo 2026 est une invite chaque acteur à rester un modèle de rigueur et de probité pour les générations futures , a souligné le patron du département de la culture. La cérémonie de décoration a été présenté par le Grand Chancelier des Ordres Burkinabè, le Général de Brigade Pingrenoma ZAGRE.

Akim KY

Burkina 24