SNC 2026 : La BCB investit 1,6 million FCFA dans la danse traditionnelle

La Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso a abrité, ce vendredi 1er mai 2026, la cérémonie de remise des prix spéciaux dans le cadre de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture. Cet événement a permis de mettre en relief l’implication des partenaires privés et institutionnels dans le soutien à la création artistique. Parmi les contributeurs majeurs, la Banque de Commerce du Burkina (BCB) a marqué sa présence par l’attribution de deux distinctions spécifiques destinées à encourager les troupes de danse traditionnelle.

L’engagement de l’institution bancaire s’est manifesté par l’octroi d’une enveloppe globale de 1 600 000 FCFA.

Ce montant a été réparti entre deux catégories. La Troupe Naaba Abga a reçu un prix de 600 000 FCFA dans la catégorie danse traditionnelle pool jeune. Pour le compte du pool adulte, le prix spécial d’un million (1 000 000 FCFA), la banque a été attribué à Kambiré Sansan, membre de la troupe Dinjorme de Kampti.

Ces choix illustrent une volonté de soutenir la transmission des savoir-faire culturels entre les différentes générations d’artistes. Le Directeur général de la BCB, le Dr Patrice Forogo, a précisé le cadre de cette intervention.

Selon ses propos, la BCB est une banque 100% burkinabè qui intervient non seulement dans le financement de l’économie nationale, mais également dans le domaine du mécénat culturel.

Il a souligné que la culture constitue, dans la stratégie de la banque, le socle de tout développement social et économique. C’est cette orientation qui justifie la position de l’établissement comme partenaire financier de cette 22e édition.

Pour incarner cette politique, l’institution s’appuie sur la collaboration de ses ambassadeurs culturels, Chocho et Pousbila.

Le Dr Forogo a par ailleurs annoncé que cet accompagnement sera accentué au cours des trois prochaines années, aussi bien par des appuis financiers directs que par une présence technique sur le terrain lors des manifestations d’envergure.

Cette action de la BCB s’intègre dans un cadre plus large de mobilisation des acteurs économiques. Pour les bénéficiaires, ce soutien financier représente bien plus qu’une simple dotation. Monsieur Kambiré Sansan, de la troupe Dinjorme de Kampti (pool adulte), a exprimé sa gratitude en soulignant la persévérance de son groupe qui, après cinq participations à la biennale, décroche ici son premier prix.

« On ne pourra jamais oublier cette banque pour ce qu’elle a fait », a-t-il affirmé, visiblement ému par cette distinction qui vient couronner des années d’efforts et de préparation au sein de la catégorie danse traditionnelle.

La cérémonie de remise des prix spéciaux, placée sous la présidence du Dr Ousmane Bougouma, Président de l’Assemblée Législative de Transition, a enregistré la participation de 37 structures donatrices.

Ces partenaires ont cumulé l’attribution de 59 prix spéciaux pour une valeur totale de 44 350 000 FCFA.

Ce volume de financement témoigne d’une croissance importante par rapport à l’édition précédente de 2024, au cours de laquelle 45 prix avaient été décernés pour un montant total de 29 700 000 FCFA.

Cette hausse de plus de 14 millions de FCFA souligne la place prépondérante du mécénat dans le fonctionnement de la biennale culturelle, qui contribue ainsi à la pérennisation du patrimoine burkinabè dans un contexte de promotion des valeurs sociales selon Pingdwindé Gilbert Ouédraogo, ministre de la Communication de la Culture des arts et du Tourisme.

Akim KY

Burkina 24