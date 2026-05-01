Tour du Bénin 2026 : Wahabou Bouda arrive deuxième à la 4e étape

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Wahabou Bouda (photo d'archive) est arrivé deuxième lors de la 4e étape de ce tour du Bénin.

Le cycliste burkinabè Wahabou Bouda est arrivé deuxième à la 4e étape du Tour cycliste international du Bénin ce vendredi 1er mai 2026. Il a fallu la photofinish pour départager Wahabou Bouda et le vainqueur de l’étape, le Marocain Mraouni Salah Eddine.

Cette quatrième étape du Tour du Bénin, longue de 127,80km s’est courue entre Dasso et Porto-Novo. 67 coureurs ont pris le départ ce vendredi. A la recherche d’une victoire d’étape, les Burkinabè ont su placer un des leurs dans l’échappée à savoir Wahabou Bouda.

Dans l’échappée, le Burkinabè s’était déjà signalé lors du deuxième sprint intermédiaire en arrivant deuxième derrière Mraouni Salah Eddine et devant l’Érythréen Meron Misgina.

La dernière étape du Tour du Bénin se dispute ce samedi 02 mai entre Zogbodomey et Cotonou sur une distance de 128,65 km. Peut-être une occasion pour les cyclistes burkinabè de remporter une étape.

     
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