Le gardien de but burkinabè Hilel Konaté est nominé pour le titre de meilleur gardien de ligue 1 française

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Hilel Konaté est parmi les cinq meilleurs gardiens de la 2e division française.

Hilel Konaté, 31 ans, est nominé pour le trophée de meilleur gardien de la Ligue 1 française. Le gardien burkinabè qui était numéro 2 à son arrivée est devenu titulaire à la suite de la blessure du gardien titulaire Nicolas Lemaître. 

Hilel Konaté en a profité pour s’imposer dans les buts. Ses bonnes performances ont permis à Troyes de regagner la Ligue 1. Avec son club, Hilel a réalisé six cleen sheets (six matchs sans encaisser de but)

Les autres sont Quentin Braat (Rodez), Ewen Jaouen (Reims), Gautier Larsonneur (Saint-Etienne), Gaetan Poussin (Red Star), tous français.

Hervé Koffi, gardien de but numéro 1 des Étalons est lui aussi nominé pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1.

     
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