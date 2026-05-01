Le gardien de but burkinabè Hilel Konaté est nominé pour le titre de meilleur gardien de ligue 1 française

Hilel Konaté, 31 ans, est nominé pour le trophée de meilleur gardien de la Ligue 1 française. Le gardien burkinabè qui était numéro 2 à son arrivée est devenu titulaire à la suite de la blessure du gardien titulaire Nicolas Lemaître.

Hilel Konaté en a profité pour s’imposer dans les buts. Ses bonnes performances ont permis à Troyes de regagner la Ligue 1. Avec son club, Hilel a réalisé six cleen sheets (six matchs sans encaisser de but)

Les autres sont Quentin Braat (Rodez), Ewen Jaouen (Reims), Gautier Larsonneur (Saint-Etienne), Gaetan Poussin (Red Star), tous français.

Hervé Koffi, gardien de but numéro 1 des Étalons est lui aussi nominé pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1.