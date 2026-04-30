Meilleur gardien du championnat français : Le Burkinabè Hervé Koffi nominé

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Hervé Koffi est le seul africain en lice pour le titre de meilleur gardien du championnat français;

L’international burkinabè Hervé Koffi est en course pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1. La Ligue 1+ a publié la liste des différents joueurs nominés cette saison.

Excellent depuis son arrivée à Angers SCO, Hervé Koffi est nominé aux côtés du Lensois Robin Risser, le Lyonnais Dominik Greif, le Rennais Brice Samba et le gardien de Strasbourg Mike Pender.

Il a réalisé 10 clean sheets en 27 matchs. Hervé Koffi est le gardien qui a aussi réalisé le plus d’arrêt cette saison.

Le Burkinabè a réalisé 106 arrêts cette saison avec son club. Angers SCO occupe la 13e place du championnat.

     
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