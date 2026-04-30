Burkina Faso : Le CNES lance ses offres de formation en études stratégiques et renforce son partenariat institutionnel

Le Centre national d’études stratégiques (CNES) a tenu, ce jeudi 30 avril 2026 à Ouagadougou, une rencontre avec ses partenaires. À cette occasion, l’institution a également procédé au lancement de ses offres de formation.

La formation continue et académique de haut niveau, axée sur la sécurité nationale et le leadership stratégique, s’inscrit dans le plan stratégique 2025-2027 du CNES. C’est dans cette dynamique que l’institution prévoit l’opérationnalisation de ses programmes de formation.

Il s’agit notamment de l’offre de «Master en études stratégiques». Par ailleurs, outre les formations diplômantes, le CNES entend proposer des formations certifiantes en leadership stratégique, en enjeux de sécurité nationale, en management des risques sécuritaires et en analyse géopolitique, entre autres.

Le Directeur général du CNES, le général de brigade Barthélémy Aimé Simporé, a rappelé que l’institution constitue un outil d’aide à la prise de décision et d’anticipation stratégique, doté d’une gamme variée de missions structurées autour de grandes dimensions.

La première dimension concerne la recherche stratégique qui, selon le général Simporé, requiert des interactions soutenues et une coopération étroite avec les institutions nationales. «Permettant donc de produire le savoir pour aider à la prise de décisions.

Pour ce faire, nous avons, depuis que le CNES existe, pu établir des partenariats avec plusieurs institutions de la place avec lesquelles nous menons des activités conjointes qui nous permettent aussi de produire la réflexion», a-t-il déclaré.

La deuxième dimension porte sur les offres de formation que le CNES déploiera au profit de diverses catégories socioprofessionnelles. «Allant donc des hauts cadres de l’administration jusqu’aux élèves, aux étudiants, aux structures de formation professionnelle mais aussi aux citoyens organisés dans les différentes catégories socio-professionnelles», a-t-il indiqué.

Le général a, en outre, souligné que le CNES s’aligne sur la vision du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui invite les Burkinabè à se former massivement afin de disposer de citoyens pleinement conscients des enjeux contemporains, dans la perspective de bâtir un Burkina souverain.

En rappel, s’agissant des formations de niveau master, le CNES propose deux offres : le Master en études stratégiques, avec option défense, sécurité et paix, ainsi qu’un master de recherche ouvrant des perspectives doctorales en collaboration avec les universités.

Quant aux formations certifiantes, elles sont au nombre de six : leadership stratégique, sécurité nationale, géopolitique et intelligence stratégique, management des risques, gestion des conflits, ainsi qu’un certificat dédié aux nouveaux modes de conflictualité.

W.S

Burkina 24