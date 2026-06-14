Mondial 2026 : Le Maroc et le Brésil se neutralisent sur un score de 1 but partout

Quatre ans après sa demi-finale au Mondial, le Maroc a fait face au quintuple champion du monde, le Brésil, le samedi 13 juin 2026. Ce premier grand choc dans le groupe C de l’édition a marqué les esprits au regard des attentes des deux équipes. Il s’est soldé par un score de 1 but partout.

Ce match du groupe C était très attendu par les amoureux du ballon rond. Le Brésil, affaibli ces dernières années dans cette compétition, devait montrer son envie d’accrocher une 6e étoile sur son maillot.

Le Maroc, de son côté, « champion d’Afrique en titre » pour la CAF et demi-finaliste de la dernière édition, avait aussi pour rôle de montrer que les équipes africaines ont leur mot à dire dans ce tournoi.

C’est donc une rencontre qui mettait déjà l’eau à la bouche des supporters avant le coup d’envoi. Dès que celui-ci a été donné, les Lions de l’Atlas ont étouffé la Seleção sans pour autant trouver l’efficacité dans les dernières actions.

Mais à la 21e minute, sur une passe en profondeur de Diaz pour Saibari, ce dernier s’est faufilé entre les deux centraux et a piqué son ballon du droit devant Alisson, qui était sorti à la limite de sa surface de réparation. 1-0 pour les Lions de l’Atlas !

Toujours plus percutants, les Marocains ont continué à appuyer, mais ils se sont fait sanctionner par Vinicius à la 32e minute, qui a remis les deux équipes à égalité pour la première période. C’est sur cette note de 1-1 que les 22 acteurs ont rejoint les vestiaires pour la pause.

À la reprise, les choses se sont améliorées chez les Brésiliens, même si les Marocains ont toujours montré un bon visage. Malgré la persévérance de part et d’autre et les changements d’hommes, le score est resté inchangé (1-1).

Cette rencontre est la deuxième du genre dans un Mondial entre les deux équipes. La dernière remontait à 1998, où le Brésil s’était imposé par 3 buts à 0.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24