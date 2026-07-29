Burkina Faso : La Caravane de la paix « Graine de cohésion » renforce son appel au vivre-ensemble

‎Dans un contexte où la paix et la cohésion sociale demeurent des défis majeurs au Burkina Faso, l’Association Jeunes Faiseurs de Paix a organisé, ce mercredi 29 juillet 2026, la 7ᵉ étape de sa Caravane de la paix « Graine de cohésion » à la mairie de l’arrondissement n°1 de Ouagadougou. L’initiative vise à renforcer le vivre-ensemble en sensibilisant les populations à la tolérance, au dialogue et au rejet des discours de haine.

‎Lancée en novembre 2025, cette caravane sillonne les arrondissements de la capitale avec pour message de préserver la paix en encourageant la coexistence pacifique entre les communautés et en promouvant la solidarité, notamment sur les réseaux sociaux où les discours de haine peuvent fragiliser le tissu social.

‎« Nous sommes dans la poursuite de la Caravane Graine de cohésion qui a porté, dès le départ jusqu’à nos jours, les mêmes missions et les mêmes objectifs, appeler les gens à la cohésion sociale, à la coexistence pacifique entre les communautés, surtout à la tolérance religieuse », a déclaré Hermann Guingané, président de l’Association Jeunes Faiseurs de Paix.

‎Après six étapes déjà réalisées, le promoteur de l’initiative se dit encouragé par les résultats obtenus. Selon lui, l’accueil réservé à la caravane et les retours des populations témoignent d’une prise de conscience croissante de l’importance de préserver la paix. Pour pérenniser cette dynamique, des cellules locales de paix seront mises en place afin de poursuivre les actions de sensibilisation au sein des communautés.

‎Présidant la cérémonie, le président de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement n°1, Wendyam Pierre Kouanda, a salué une initiative qui répond à une nécessité nationale. « Aucun développement n’est viable sans une paix durable. Tenir une telle caravane, dont l’objectif est de renforcer la cohabitation pacifique entre les différentes communautés, est une initiative louable que nous appuyons », a-t-il affirmé.

‎Il a, par ailleurs, invité les participants à privilégier le dialogue, le respect mutuel et l’écoute afin de consolider les liens entre les différentes composantes de la société burkinabè.

‎À travers cette 7e étape, la Caravane de la paix « Graine de cohésion » rappelle que la construction d’un Burkina Faso paisible est une responsabilité collective. En favorisant le dialogue, la tolérance religieuse et la solidarité, l’initiative entend contribuer à faire de la paix un véritable levier de développement durable et de résilience pour le pays.

‎Sié Frédéric KAMBOU

‎Burkina 24