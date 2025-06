Caravane de la Paix : « Religion et Culture ne s’opposent pas », selon l’Imam Halidou Ilboudo

publicite

Après avoir sillonné Kaya et Ziniaré, la caravane pour la paix « Djama Béog-néré » a clôturé son édition 2025 le samedi 31 mai à Ouagadougou, au quartier Djikofè. Initiée par le Centre Culturel Islamique du Burkina (CCIB) en partenariat avec l’Union des Religieux et Coutumiers du Burkina pour la Promotion de la Santé et du Développement (URCB/SD), cette initiative a réaffirmé l’importance du dialogue et de la cohésion sociale dans un Burkina Faso en quête de stabilité.

Mettant en lumière le rôle crucial de la culture dans l’instauration d’une paix durable, la caravane « Djama Béog-néré » a parcouru le Burkina Faso, fédérant communautés, leaders religieux et artistes autour de messages d’unité et de cohésion sociale à travers des spectacles, des dialogues et des échanges culturels.

L’Imam Halidou Ilboudo, responsable du Centre Culturel Islamique du Burkina, n’a pas caché sa satisfaction lors de la cérémonie de clôture de cette caravane tenue sous le thème : « La culture au service de la paix ». La Caravane a allié la religion à la culture nationale. Cette approche, selon l’Imam Ilboudo, vise à dépasser les clivages.

« Dans l’entendement commun, ce seraient deux choses qui s’opposeraient, alors qu’au-delà du dogme que chacun véhicule, il y a les valeurs partagées qui sont communes comme l’acceptation de l’autre, le pardon, l’hospitalité, l’accueil, le vivre-ensemble, la cohésion sociale qui sont autant dans notre tradition, dans notre culture que dans la religion musulmane », a confié Halidou Ilboudo.

La caravane a été un catalyseur de rencontres qui a réunis leaders religieux, leaders coutumiers et artistes. « Au cours de cette caravane, nous avons pu entendre tout le monde et voir aussi la résilience des populations et leur aspiration profonde à vivre ensemble et à la cohésion sociale », a ajouté l’Imam Ilboudo.

L’URCB/SD, une structure qui regroupe les composantes religieuses et coutumières avec pour objectif de créer une synergie, un dialogue interreligieux et interculturel au Burkina Faso, est partenaire de l’initiative. Bambara Moussa, directeur exécutif de l’URCB/SD, a insisté sur la nécessité d’amplifier les voix de la paix.

« Nous sommes dans un pays où, souvent, il y a quelques voix minoritaires qui occupent le champ d’action médiatique et l’on pense que c’est leur voie qui est majoritaire. Pourtant, la majorité des musulmans ou des leaders sont porteurs de voies de paix et, pour nous, il est important d’amplifier les voies de paix », a-t-il souligné.

D’ailleurs, il a souligné l’importance du moment de cette caravane, intervenant alors que le ministère de l’Administration territoriale a émis un communiqué pour prévenir les amalgames susceptibles de créer des tensions intercommunautaires.

« L’Imam Ilboudo passe par cette caravane et présente des civilités aux chefs coutumiers en leur rassurant que la culture est toujours au centre également de la religion et la religion et la culture africaine ne sont pas antinomiques. Je pense que cette caravane a constitué un moment d’apaisement et d’affirmation également pour que l’on puisse vivre en paix », a-t-il indiqué.

La caravane a été animée par des artistes engagés, chanteurs, slameurs, humoristes, qui ont prêté leur voix à la cause de la paix. Une compilation musicale promouvant le vivre-ensemble a même été produite pour l’occasion. L’Imam Ilboudo a annoncé un renouvellement de la caravane dans le troisième trimestre, dans d’autres provinces.

Akim KY

Burkina 24