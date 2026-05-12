Hervé Koffi, « pour nous, c’est toi le meilleur gardien de Ligue 1 » !

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Hervé Koffi a brillé cette saison avec son club Angers SCO.

Le Burkinabè Hervé Koffi n’a pas reçu la récompense de meilleur gardien de Ligue 1 en championnat français. Le Burkinabè qui était dans le groupe des nominés pour les trophées de l‘Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) est devancé par le gardien de Lens, le club qui l’a prêté, Robin Risser. Cela a fait réagir le community manager d’Angers SCO.

« Plus grand nombre d’arrêts. Plus haut taux de buts évités. Plus haut pourcentage d’arrêts. Dix clean sheets. Pas suffisant pour ce trophée, apparemment », a déploré le community manager. Pour lui, il n’y a aucun doute, Hervé Koffi est le meilleur gardien du championnat français. Il aurait dû être le lauréat lors de la cérémonie de ces trophées de l‘Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP).

Hervé le meilleur

« Pour nous, c’est bien toi le Meilleur Gardien de Ligue 1, Hervé », a-t-il ajouté. Le post a été fait sur les différents réseaux sociaux du club. Engagé par le RC Lens la saison écoulée, Hervé Koffi n’avait pas trouvé sa place. Cette saison, le Burkinabè prêté à Angers SCO a véritablement brillé malgré une place de 13e dans le championnat.

Lire aussi: Meilleur gardien du championnat français, le Burkinabè Hervé Koffi nominé

Hillel Konaté, gardien gardien de but qui a contribué à faire monter Troyes en Ligue 1 était également nominé pour le titre de meilleur gardien de Ligue 2. C’est plutôt Zouriko Davitashvili de Saint Étienne qui a été élu meilleur gardien de Ligue 2.

     
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