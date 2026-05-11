Inde-Afrique : Le Burkina Faso officiellement invité au 4e sommet de New Delhi

Le Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, a reçu en audience ce lundi 11 mai 2026 l’ambassadeur de l’Inde, Om Prakash Meena.

Le diplomate indien était porteur d’une invitation officielle adressée aux autorités burkinabè pour prendre part au 4e Sommet Inde-Afrique prévu à la fin du mois de mai 2026 à New Delhi.

Cette rencontre a également permis de faire le point sur les préparatifs du sommet et d’échanger sur les modalités de participation du Burkina Faso à cet important rendez-vous diplomatique.

Selon l’ambassadeur indien, le Burkina Faso est particulièrement attendu à ce sommet en raison du leadership du Président du Faso Ibrahim Traoré et du renforcement progressif des relations de coopération entre les deux pays.

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères a salué un programme « motivant », estimant que cette rencontre ouvre de nouvelles perspectives dans les relations entre l’Inde et les États africains.

Il a par ailleurs rassuré son interlocuteur quant à la participation du Burkina Faso à ce sommet, qui devrait également permettre de consolider davantage le partenariat bilatéral entre l’Inde et le pays des Hommes intègres.

Source : DCRP/MAE