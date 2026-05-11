Inde-Afrique : Le Burkina Faso officiellement invité au 4e sommet de New Delhi

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 11 secondes
0 Temps de lecture 1 minute

Le Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, a reçu en audience ce lundi 11 mai 2026 l’ambassadeur de l’Inde, Om Prakash Meena.

Le diplomate indien était porteur d’une invitation officielle adressée aux autorités burkinabè pour prendre part au 4e Sommet Inde-Afrique prévu à la fin du mois de mai 2026 à New Delhi.

Cette rencontre a également permis de faire le point sur les préparatifs du sommet et d’échanger sur les modalités de participation du Burkina Faso à cet important rendez-vous diplomatique.

Karamoko Jean Marie Traoré a reçu en audience l’ambassadeur de l’Inde, Om Prakash Meena
Karamoko Jean Marie Traoré a reçu en audience l’ambassadeur de l’Inde, Om Prakash Meena

Selon l’ambassadeur indien, le Burkina Faso est particulièrement attendu à ce sommet en raison du leadership du Président du Faso Ibrahim Traoré et du renforcement progressif des relations de coopération entre les deux pays.

Lire également 👉Coopération Burkina Faso – Inde : Vers un renforcement des partenariats stratégiques

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères a salué un programme « motivant », estimant que cette rencontre ouvre de nouvelles perspectives dans les relations entre l’Inde et les États africains.

Il a par ailleurs rassuré son interlocuteur quant à la participation du Burkina Faso à ce sommet, qui devrait également permettre de consolider davantage le partenariat bilatéral entre l’Inde et le pays des Hommes intègres.

Source : DCRP/MAE

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 11 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Singapour : Les « coups de canne » de retour à l’école pour punir les élèves dès 9 ans

il y a 33 secondes

Entrepreneuriat et développement : Le LIEN présente au Premier ministre les activités de son 10e anniversaire

il y a 1 heure

Haltérophilie : Yacouba Tiemtoré, alias « Iron Biby Junior », honore son idole avec 210 kg soulevés

il y a 3 heures
Bétail

Burkina Faso : Le gouvernement suspend l’exportation du bétail jusqu’à nouvel ordre

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page