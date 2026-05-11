Super Coupe de D2 au Burkina Faso : L’AS Maaya championne face à Focus Sport (1-0)

Le champion national en deuxième division est connu. Vainqueur chacun dans leur groupe respectif, Focus Sport de Ziniaré et l’AS Maaya de Bobo Dioulasso se sont départagés le samedi 9 mai 2026 à Bobo Dioulasso pour désigner le vainqueur. Le titre est revenu à l’équipe de Bobo Dioulasso.

Reléguée depuis 2013 en D2, l’AS Maaya de Bobo Dioulasso va retrouver la première division. Comme cerise sur le gâteau après avoir terminé première de son groupe, l’AS Maaya a remporté le trophée de la Super Coupe de la deuxième division en battant Focus Sport de Ziniaré (1-0). Cette victoire permet aux garçons de Ousmane Compaoré dit Lato, l’entraîneur, de remporter la Super Coupe.

Cependant, l’entraîneur se projette déjà vers la D1 la saison prochaine. « Ce sont des luttes, une lutte majeure comme la plupart des équipes de l’ouest. Il y a un problème financier et il faudrait faire face à d’autres dépenses et à un autre environnement », s’est exprimé Ousmane Compaoré.

L’équipe de Focus Sport de Ziniaré est une académie qui dispose de plus de moyens. Cependant, cette équipe va évoluer pour la première fois en première division. Pour la saison prochaine, elle compte s’adapter aux réalités du championnat d’élite.

« Le niveau de l’exigence va augmenter, donc on a besoin d′une adaptation de tout le monde aux nouvelles réalités plus exigeantes mais ça ne va pas changer notre façon de jouer », analyse Pedro, l’entraîneur de l’équipe de Focus Sport.

Les deux équipes pourraient aussi être rejointes par des formations comme KOZAF et l’USCO de Banfora, deuxièmes de leur groupe respectif en D2, qui affrontent soit l’EFO ou l’AS SONABEL en match de barrage pour la montée en première division.