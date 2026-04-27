Communiqué nécrologique | Décès de Hadja Haoua OUEDRAOGO : Remerciements
- Sa majesté le Naaba Kiba, roi du Yatenga
- Le Grand Iman de la Grande Mosquée de Ouahigouya
- La Grande famille Yiri Yassia à Bobossin, secteur 6 Ouahigouya,
- Les familles Ouédraogo à Bangrin et à Solbo
- Moustapha Ouédraogo, Doyen de la famille
- Hadja Ouédraogo Azeta et enfants à Nonssin, Ouagadougou
- El Hadj Ouédraogo Oumarou et famille à Bobo-Dioulasso
- Ouédraogo Amadé et famille à Kolmkom, Ouahigouya
- El Hadj Ouédraogo Mousso et famille à Kolmkom, Ouahigouya
- El Hadj Ouédraogo Salif et famille à Ramdolla
- El Hadj Ouédraogo Mamadou et famille à Poedogo
- Ouédraogo Idrissa et famille à Touya
- Ouédraogo Salam et famille à Loanga
- La famille Maïga à Zomkalga, Sambsin et alliés
- Le chef de quartier Bobossin, Ouahigouya
- Les familles de feux Ouédraogo Amadé Rassam, Ouédraogo Salif Déré et alliés
- La grande Famille Bangba Timbo à Ouahigouya et alliés
- Les familles Ouédraogo à Titao et Porgo à Youba et alliés
- Cheihk Sidi Mohamed Ouédraogo, grand imam du Lorum
- El hadj Ali Ouédraogo à Titao et familles
- El hadj Adama Bédaré à Titao et familles
- Ouédraogo Mahamadi Sonabel à Titao et familles
- Le Baloum Naaba à Ouahigouya secteur 8 et familles
- Le Dr Cheick Sidi Mohamed Maïga 2 de Ramatoulaye et familles
- La communauté musulmane de Ouahigouya
- Les familles alliées Diéni à Tougan, Zoungrana à Ouagadougou, Kuela à Diabo, Séko en Côte d’Ivoire, Ouédraogo à Ouahigouya secteur 13, Touré à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, Kaboré à Zorgho, Bouda à Koudougou, Diane à Bobo Dioulasso
- La coépouse Hadja Ouédraogo Koutouma à Ouahigouya secteur 2
- Les enfants Fatimata, Mahamadi, Nouhoun, Souleymane, Aïssata, Aïbata, Safiatou, Sayouba à Ouagadougou, Aguiratou en Suède, Boureima à Ouahigouya, El hadj Saïdou en Arabie Saoudite, Djénébou et Mariam aux Etats-Unis,
- Les petits enfants et arrières petits-enfants : Amadou, Raïnatou, Aïda, Amidou Ousséni, Michael, Sandra, Paul-André, Asmao, Haoua-Madina, Kamille, Keïra, Elsa, Lauren, Kristelle, Samia, Arif, Rayane Tahir, Soumaïya, Fidina, Anifa, Amanda, Mateo, Alex, Youstra, Arzoum, Fadila, Anabelle, Cheïda, Haïra, Afsa, Ivan, Aurélie, Dylan, Eden, Briyana, Imane., Kiara
Très touchés par les nombreuses marques de compassion, de solidarité et d’amitié à leur égard lors du décès le lundi 20 avril 2026 à Ouagadougou, du transfèrement du Corps à Ouahigouya suivi de l’inhumation le mardi 21 avril 2026 et du doua du 7ème jour le dimanche 26 avril à Ouahigouya de leur épouse, fille, sœur, tante, cousine, coépouse, mère, grand-mère et arrière-grand-mère, Hadja Haoua Ouédraogo, épouse de Feu El hadj Arzouma Tasséré Ouédraogo au secteur 2 de Ouahigouya, dans sa 86ème année.
Remercient tous ceux, de près ou de loin, matériellement, moralement et financièrement, qui les ont soutenus lors de cette douloureuse épreuve.
Elles se gardent de citer des noms de peur d’en oublier.
Que Dieu, le Tout Puissant, le Miséricordieux, le leur rende au centuple de leurs bienfaits.
Qu’Allah ait pitié de son âme et l’accueille dans son paradis Firdaws.