Football : Découvrez Trionda, le ballon connecté qui révolutionnera l’arbitrage au Mondial 2026

Pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Adidas a dévoilé « Trionda », un ballon officiel doté d’une technologie de pointe capable de collecter et transmettre jusqu’à 500 données par seconde, rapporte TDN.

À première vue, Trionda ressemble à n’importe quel ballon haut de gamme. Pourtant, sous sa surface se cache une unité de mesure inertielle (IMU), un capteur sophistiqué qui enregistre en temps réel chaque interaction avec le ballon : passes, frappes, déviations, contrôles ou encore contacts litigieux.

Cette technologie nécessite une alimentation électrique, ce qui explique pourquoi le ballon devra être rechargé avant chaque rencontre afin de garantir le bon fonctionnement du système durant toute la durée du match.

Un allié précieux pour l’arbitrage vidéo

Grâce à son capteur embarqué, Trionda est capable d’identifier avec une précision de quelques millisecondes le moment exact où un joueur touche le ballon.

Ces informations sont transmises aux systèmes d’assistance vidéo et permettent notamment d’améliorer la précision du hors-jeu semi-automatique. Les arbitres disposent ainsi d’une donnée fiable pour déterminer l’instant précis d’une passe ou d’un contact.

La technologie peut également aider à analyser des situations complexes comme les mains involontaires, les déviations discrètes ou certains contacts difficiles à détecter à vitesse réelle.

Une conception inédite à quatre panneaux

Au-delà de son électronique embarquée, Trionda se distingue par son architecture innovante composée de seulement quatre panneaux thermosoudés.

Selon la FIFA, il s’agit du plus faible nombre de panneaux jamais utilisé sur un ballon de Coupe du monde. Cette conception vise à améliorer la stabilité en vol et à rendre les trajectoires plus régulières.

Adidas affirme également avoir optimisé l’emplacement du capteur IMU afin d’améliorer l’équilibre du ballon sans altérer son comportement sur le terrain.

Un outil d’analyse pour les entraîneurs

Les données collectées ne serviront pas uniquement à l’arbitrage. Trionda peut également mesurer la vitesse des frappes, la rotation du ballon et ses trajectoires.

Des informations précieuses pour les staffs techniques qui pourront analyser avec davantage de précision les performances individuelles et collectives des joueurs.

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Avec l’introduction de Trionda, la Coupe du monde 2026 confirme son statut de compétition la plus connectée de l’histoire du football. Après le Brazuca de 2014 et l’Al Rihla de 2022, premier ballon connecté utilisé en Coupe du monde, Adidas pousse encore plus loin l’intégration des nouvelles technologies au service du jeu.

Le nom « Trionda », qui signifie « trois vagues », fait référence aux trois pays organisateurs du tournoi a savoir le Canada, les États-Unis et le Mexique. Son design mêle d’ailleurs des teintes de rouge, de vert et de bleu en hommage à ces nations hôtes.

Si la FIFA estime que ces innovations permettront de réduire les erreurs d’arbitrage et d’améliorer la qualité des décisions, elles relancent également le débat sur la place grandissante de la technologie dans un sport où l’interprétation humaine a toujours occupé un rôle central.

Une chose est certaine : avec Trionda, le ballon n’est plus seulement au cœur du jeu, il devient aussi une véritable source de données.