Lancement du projet agro-industriel Faso ZOM : Une phase pilote de 200 hectares pour renforcer la souveraineté alimentaire

La Société Coopérative avec Conseil d’Administration Faso Nekre PTCC/SA a officiellement lancé, le samedi 25 juillet 2026, la phase pilote de son projet agro-industriel Faso ZOM sur un périmètre de 200 hectares à Gouéra, dans la région de Tannounyan. Adossée à l’Initiative présidentielle pour l’autosuffisance alimentaire, cette première étape marque le début d’un ambitieux programme qui ambitionne de développer, à l’horizon 2040, une exploitation de 15 000 hectares dédiée principalement à la production, à la transformation et à la commercialisation du maïs.

Présidant la cérémonie, le Gouverneur de la région de Tannounyan, le Camarade Patrice Yeye, a salué une initiative qui s’inscrit pleinement dans la dynamique nationale impulsée par le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, en faveur de la souveraineté alimentaire.

Avant d’aborder le projet, il a rendu un vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS), aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ainsi qu’aux Dozos, dont les sacrifices ont permis le retour de la sécurité dans la région.

« Aujourd’hui, partout, nous pouvons labourer sans être inquiétés », a-t-il déclaré, rappelant que la paix constitue le socle indispensable au développement agricole.

Le Gouverneur a également félicité les populations de Gouéra pour leur forte mobilisation ainsi que les promoteurs du projet, estimant que l’agriculture représente un levier majeur pour créer des emplois, dynamiser l’économie nationale et renforcer la résilience du Burkina Faso face aux défis actuels.

Une première étape vers 15 000 hectares

Patrice Yeye a souligné le caractère structurant de Faso ZOM, précisant que le projet emploie déjà plus de 300 personnes. Selon lui, les premiers résultats observés seulement 45 jours après les semis sont particulièrement encourageants.

« Cette phase pilote de 200 hectares est une étape importante. Si les conditions climatiques restent favorables, nous pouvons espérer une excellente récolte. À terme, le projet prévoit d’exploiter plus de 15 000 hectares », a-t-il indiqué.

Le Gouverneur a invité les populations riveraines à s’approprier cette initiative afin de faire de la région un véritable pôle de croissance agricole.

Une vision intégrée de production et de transformation

Pour le Directeur général de la Société Coopérative avec Conseil d’Administration Faso Nekre, le Camarade Abdoul Fatao Ouédraogo, Faso ZOM est né de la volonté d’accompagner concrètement l’Initiative présidentielle pour l’autosuffisance alimentaire.

Le projet ambitionne de produire du maïs à grande échelle, mais également de le transformer et de le commercialiser, créant ainsi une véritable chaîne de valeur agricole.

« Notre objectif est de cultiver 15 000 hectares à l’horizon 2040 afin de transformer annuellement plus de 4,5 millions de sacs de 50 kilogrammes », a-t-il expliqué. Il a précisé que les 200 hectares actuellement exploités servent de phase expérimentale afin de tester plusieurs variétés de maïs avant le déploiement à grande échelle.

Des investissements durables déjà programmés

Le promoteur a indiqué que le projet dispose déjà d’un site sécurisé de 1 050 hectares, bénéficiant d’un contrat d’utilisation de longue durée.

À l’issue de cette phase pilote, Faso ZOM prévoit la réalisation de bassins de stockage d’eau, de forages profonds ainsi que l’installation d’un système moderne d’irrigation. Ces infrastructures permettront d’assurer une production continue, aussi bien en saison pluvieuse qu’en contre-saison.

À terme, près de 1 000 hectares irrigués seront consacrés à la culture du maïs sur ce site, renforçant ainsi les capacités nationales de production céréalière. Par cette initiative, Faso ZOM entend contribuer durablement à la souveraineté alimentaire du Burkina Faso tout en créant des emplois, en stimulant l’économie locale et en faisant de la région de Tannounyan une référence nationale en matière d’agriculture moderne.