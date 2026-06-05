Burkina Faso : 8000 jeunes désormais prêts à contribuer à l’autosuffisance alimentaire

La cérémonie officielle de sortie de la troisième cohorte des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) agricoles et de clôture de la formation de 8 000 jeunes en entrepreneuriat agricole s’est tenue ce vendredi 5 juin 2026 à l’École Nationale de Formation Agricole (ENAFA) de Matourkou. Cette cérémonie est organisée dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A).

Après plusieurs mois de formation dans différents centres agricoles publics et privés du pays, les 8 000 jeunes bénéficiaires ont achevé leur parcours.

Selon le Coordonnateur technique de l’Initiative présidentielle, Inoussa Sawadogo, l’objectif fixé par les autorités a été pleinement atteint grâce à la mobilisation de tous les acteurs impliqués.

Les participants, âgés de 18 à 40 ans, ont été formés aux techniques agricoles modernes, à l’entrepreneuriat, au civisme et au patriotisme. Ils ont également renforcé leurs compétences en gestion des exploitations agricoles, en conservation des sols, en transformation agroalimentaire et en organisation coopérative.

Des perspectives concrètes pour les jeunes entrepreneurs agricoles

L’une des particularités de cette initiative réside dans l’accompagnement prévu après la formation. À ce jour, 335 groupes de jeunes sont en cours de formalisation en coopératives agricoles. Plus de 4 335 hectares de terres ont déjà été mobilisés à travers le pays, dépassant l’objectif initial de 4 000 hectares.

Les bénéficiaires recevront des semences, des engrais et divers équipements agricoles afin de démarrer rapidement leurs activités. Chaque coopérative disposera notamment d’un site aménagé, sécurisé et doté de forages pour favoriser la production tout au long de l’année.

Selon les responsables de l’initiative, des équipements plus importants tels que des tracteurs, des motoculteurs et des semoirs mécanisés seront progressivement mis à la disposition des coopératives sous forme de prêts.

L’ENAFA saluée pour son engagement

Prenant la parole, le Directeur général de l’ENAFA de Matourkou, Issa Wonni, a salué la confiance accordée à son institution. Il a rappelé que l’école a accueilli et formé près de 2 000 jeunes au cours des trois cohortes, tout en assurant leur hébergement, leur restauration et leur encadrement.

Il a également félicité l’ensemble du personnel administratif, technique et pédagogique dont l’engagement a permis de relever ce défi national avec succès.

Les autorités encouragent les nouveaux VDP agricoles

Représentant le ministre d’État chargé de l’Agriculture, le Secrétaire général Gaoussou Sanou a félicité les jeunes pour leur discipline et leur persévérance. Il les a exhortés à mettre en pratique les connaissances acquises afin de contribuer durablement à la production agricole nationale.

Pour le Directeur exécutif du Bureau National des Grands Projets du Burkina (BN-GPB), Pr Hamidou SAWADOGO, ces 8 000 jeunes constituent désormais une force productive capable de soutenir les ambitions nationales en matière de sécurité alimentaire.

Au nom des VDP agricoles, les représentants des bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux autorités et aux structures de formation. Ils ont pris l’engagement de mettre leurs compétences au service de leurs communautés et de devenir des acteurs majeurs de la transformation du secteur agricole.