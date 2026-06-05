Télécommunications : Moov Africa lance son réseau Wi-Fi Fibre à Tougan

La commune de Tougan, située dans la province du Sourou, dispose désormais d’un accès à l’Internet très haut débit. Le jeudi 4 juin 2026, l’opérateur Moov Africa Burkina Faso y a officiellement lancé la commercialisation de sa technologie de fibre optique à domicile (FTTH) . Cette technologie offre une connexion stable et rapide pour optimiser le travail, les études et l’accès aux services en ligne.

Le « Wi-Fi Fibre » (FTTH) de Moov Africa est une solution de connexion Internet résidentielle et professionnelle à très haut débit, offrant des capacités de transmission allant de 50 à 400 mégabits par seconde (Mbps).

Cette technologie, caractérisée par un accès illimité et stable, est commercialisée à des tarifs mensuels compris entre 15 000 FCFA et 105 020 FCFA, avec une gratuité totale des frais d’installation et du modem.

Conçue pour remplacer progressivement les anciennes lignes en cuivre (ADSL), elle permet des usages variés tels que le télétravail, la formation en ligne, la télémédecine ou la gestion de la maison connectée.

Ce produit a fait l’objet d’un lancement officiel de commercialisation le jeudi 4 juin 2026 à l’espace CLAC de Tougan, dans la province du Sourou. Tougan devient ainsi la 34e localité du Burkina Faso raccordée à ce réseau de fibre optique, qui s’étend sur plus de 4 000 kilomètres à travers le territoire national.

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives et des responsables de l’opérateur. Selon Anicet Compaoré, directeur régional du Centre-Ouest et représentant du directeur général de Moov Africa Burkina Faso, ce déploiement participe directement à l’inclusion numérique nationale. « Le numérique n’est plus un luxe, c’est un droit, un levier d’émancipation et un accélérateur de développement », a-t-il affirmé.

Le Haut-Commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, a salué cette initiative qui s’aligne sur la politique de modernisation publique. « Le gouvernement du Burkina Faso s’est lancé dans la digitalisation des services. Beaucoup de services aujourd’hui sont digitalisés, et pour permettre aux populations d’accéder à ces services, il faut une bonne connectivité », a souligné l’autorité provinciale.

Désiré Badolo a également émis le souhait de voir réhabiliter les pylônes de communication endommagés par les groupes armés terroristes dans d’autres localités de la province afin de stabiliser le réseau mobile global.

Sur le terrain, les premiers utilisateurs de la phase test décrivent un impact direct sur la gestion de leurs activités. Ali Zerbo, dit « Vis-à-vis », opérateur économique installé à Tougan, a partagé son expérience . « C’est un bon produit. Tout passe bien avec les clients, la télévision, les ordinateurs et les portables. L’abonnement est bien, la communication aussi, il n’y a pas de problème. Cela contribue à booster nos affaires».

Les souscriptions pour ce nouveau service sont désormais ouvertes à l’agence locale de Tougan ainsi que par un canal WhatsApp dédié. ( 71 84 14 14)

Akim KY

Burkina 24