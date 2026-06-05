Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto Welhy du Vendredi 05 Juin 2026

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🎥 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Welhy »
📅 Résultats du Tirage – Vendredi 05 Juin 2026
🎟️ Tirage N° 2026/067
Les numéros gagnants sont : 80 – 53 – 49 – 47 – 38 🎉
👉 Chaque tirage est une nouvelle opportunité de décrocher le gros lot. Et si la chance était au rendez-vous pour vous ?
Jouez dès maintenant sur 🌐 www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé.
📍 Ou rendez-vous auprès de nos vendeurs ambulants.
Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.
 
     
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