Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto Welhy du Vendredi 05 Juin 2026
TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Welhy »
Résultats du Tirage – Vendredi 05 Juin 2026
Tirage N° 2026/067
Les numéros gagnants sont : 80 – 53 – 49 – 47 – 38
Chaque tirage est une nouvelle opportunité de décrocher le gros lot. Et si la chance était au rendez-vous pour vous ?
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Faso Loto, le rendez-vous de la chance !
Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.