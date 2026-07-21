Ouagadougou : Des communautés se mobilisent pour aménager leurs routes

Dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), le Bureau national des grands projets a effectué, ce mardi 21 juillet 2026, une sortie terrain afin de constater de visu l’état d’avancement des travaux d’aménagement routier en cours dans plusieurs arrondissements de Ouagadougou et ses environs. À l’issue de la visite des différents sites, le commandant Marcel Méda, coordonnateur national de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire, s’est dit satisfait de l’état d’avancement de ces infrastructures, financées en partie par les populations elles-mêmes avec l’accompagnement de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire et de ses partenaires.

L’État ne peut pas, à lui seul, tout faire. Les populations de Bassyam, de Gounghin et de Kamboissin l’ont bien compris. À Bassyam, les habitants se sont mobilisés avec l’appui des équipes de l’IPDC et de ses partenaires pour aménager la principale voie d’accès à la cité Abdoul Service, longue d’environ 6 km.

Auparavant, il fallait attendre une à deux heures après une pluie pour pouvoir l’emprunter. Et ce n’est pas tout. L’IPDC est également en train d’aménager l’espace dédié au sport, qui était lui aussi inexploité. Mais, dès les premiers travaux, un camp de vacances de football a investi les lieux au bonheur des populations.

À Gounghin, un particulier a décidé de bitumer une route d’environ 1 km, avec l’installation de lampadaires ainsi que la réalisation de caniveaux. À Kamboissin, les populations ont également réussi à se mobiliser pour non seulement aménager la principale voie d’accès à leur quartier, mais aussi construire un ouvrage de franchissement.

Bertrand Ouédraogo, président de l’Association des résidents de la cité Abdoul Service de Bassyam, a indiqué que la voie était tellement dégradée. “Et chaque pluie, il fallait patienter plus de 2h pour que l’eau puisse couler avant de pouvoir rentrer dans la cité. Et c’était aussi l’inverser quand il pleut vous ne pouvez pas sortir avant 2h du temps. C’était vraiment impraticable”, a-t-il déclaré. Il a confié que les populations ont mobilisé des matériaux, notamment des agrégats et du carburant, afin de contribuer à la réalisation des travaux.

André Konditamdé, secrétaire général de l’Amicale des résidents des secteurs 39 et 40 (Kamboissin), a indiqué qu’au niveau communautaire, une collecte de fonds avait été initiée, ce qui leur a permis de mobiliser environ 5 millions de FCFA. Grâce à cette contribution, complétée par le soutien de l’IPDC, les travaux ont pu être réalisés et sont aujourd’hui presque achevés.

“Avant on ne pouvait pas quitter notre quartier pour atteindre le goudron parce qu’il y avait un ravin large qui coupait notre quartier en deux d’impossible d’accéder au goudron. Avec ces travaux, nous arrivons à avoir un ouvrage de franchissement (…) Avec un ouvrage, on arrive maintenant à avoir fluidité et une commodité dans notre circulation”, a-t-il ajouté.

Le commandant Marcel Méda, coordonnateur national de l’IPDC, a rappelé que l’objectif de cette sortie était de prendre contact avec les différentes communautés, les partenaires et les donateurs dans le cadre de la réalisation de ces projets importants pour les populations. Il a salué la mobilisation des communautés dans la mise en œuvre de ces initiatives.

“Nous sommes très satisfaits de la réalisation de ces projets. C’est l’occasion pour moi de lancer un appel à l’endroit des différentes communautés que ça soit dans les centres urbains ou les communes rurales d’y adhérer massivement pour qu’il ait encore une grande mobilisation des différents projets communautaires”, a-t-il lancé.

Selon le commandant Méda, il n’est plus question d’attendre que l’État prenne tout en charge, surtout dans le contexte actuel où les ressources financières deviennent de plus en plus rares.

W.S

Burkina 24