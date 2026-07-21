Souveraineté énergétique : Une centrale thermique de 50 MW inaugurée à Pabré et bientôt une autre de 120 MW à Saaba

Le Premier ministre, le camarade Jean Emmanuel OUEDRAOGO, a présidé, le mardi 21 juillet 2026 à Pabré, la cérémonie d’inauguration officielle de la centrale thermique de 50 mégawatts. Il avait à ses côtés plusieurs membres du Gouvernement, dont le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, le camarade Yacouba Zabré GOUBA.

Le Burkina Faso a franchi une étape décisive vers son indépendance énergétique avec la centrale thermique de Pabré. Construite dans le cadre d’un partenariat public-privé, la centrale de Pabré injecte désormais 50 mégawatts dans le réseau de la SONABEL. Elle s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de rompre avec la dépendance aux importations d’électricité et de répondre à la forte demande liée à l’industrialisation du pays.

Prenant la parole, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO a salué le premier pas d’un chemin vers l’autonomie stratégique et la souveraineté énergétique. Pour lui, cette centrale thermique, construite en 90 jours et capable de produire 50 mégawatts, est déjà une victoire vers la souveraineté énergétique. « C’est exceptionnel parce qu’en si peu de temps, pouvoir produire cette puissance d’énergie au Burkina Faso, ce n’est jamais arrivé dans notre histoire et cela illustre la marche résolue du Burkina Faso vers cette souveraineté énergétique », a-t-il affirmé.

Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières a souligné la portée du projet. « Cette centrale représente un investissement d’environ 18 milliards de F CFA. Elle n’est pas une fin en soi, mais une étape importante d’un vaste programme national », a-t-il annoncé.

Avant la cérémonie officielle d’inauguration de la centrale thermique de Pabré, le ministre chargé de l’Énergie a procédé à la pose de la première pierre d’une nouvelle centrale thermique de 120 mégawatts dans la commune de Saaba. Pour lui, cette centrale, plus ambitieuse et plus robuste, fonctionnera au gaz, avec un coût de réalisation estimé à plus de 133 milliards de F CFA, et sa mise en service est prévue au cours de l’année 2026.

L’administrateur général d’Al Ahram Taqa, Massoud Hassan Abdo JAIED, a réaffirmé l’engagement de son groupe à accompagner le Burkina Faso. « Nous avons démontré qu’avec la confiance, il est possible de livrer des infrastructures stratégiques en un temps record. »

Dans les prochaines semaines, de nouvelles centrales seront inaugurées à Bobo, Koudougou, Kaya, Komsilga et Donsin, pour un total de plus de 220 MW. Avec ces projets, le Gouvernement entend faire passer la production nationale au-dessus de la demande et garantir une énergie stable pour l’industrialisation du Burkina Faso.

Source : Service d’information du Gouvernement