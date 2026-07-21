Fada N’Gourma : Kaboré l’Intellectuel lance sa tournée nationale devant une salle comble

L’humoriste burkinabè Kaboré l’Intellectuel a donné le coup d’envoi de sa tournée nationale le vendredi 17 juillet 2026 à la salle polyvalente de Fada N’Gourma, où il a offert plus de deux heures de spectacle dans une ambiance de fête. Jouée entièrement en langue mooré, cette première représentation a rassemblé un public venu en très grand nombre.

Placée sous le patronage du ministre en charge de la culture, le camaradee Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et bénéficiant du coparrainage des camarades Moumouni Zoungrana et de Jacques Sosthène Dingara, cette soirée a réuni plusieurs artistes de la scène humoristique, notamment Nokorba, El Presidente, Loukman et Diamond Girl.

D’une capacité de plus de 1 500 places, la salle polyvalente a affiché complet bien avant le début du spectacle. Faute de sièges disponibles, de nombreux spectateurs ont suivi la représentation debout, illustrant l’engouement suscité par l’artiste.

La soirée s’est ouverte avec les prestations des humoristes de la région, parmi lesquels Fada Comédie et Aggara Boss 226, avant l’entrée en scène de Kaboré l’Intellectuel à 20 h 30, sous les applaudissements nourris du public.

Pendant près d’une heure et demie, l’humoriste a enchaîné sketches et improvisations, abordant avec son style caractéristique des thèmes liés à la vie quotidienne, à la cohésion sociale, au vivre-ensemble, à la paix ainsi qu’à la parenté à plaisanterie entre Gourmantché et Yaadcé.

Ses invités, Nokorba, El Presidente, Loukman et Diamond Girl, ont également contribué à rythmer cette soirée placée sous le signe du rire.

À l’issue du spectacle, les réactions étaient unanimes. « Il fallait ce genre de spectacle pour nous égayer. Nous n’avons pas souvent l’occasion d’assister à des spectacles d’humour de cette qualité à Fada N’Gourma », a confié Boukary Lingani, professeur de lycée.

Présent à l’événement, Djibilirou Hassane, conseiller technique chargé de la Culture auprès du gouverneur de la région du Goulmou, a salué cette initiative.

« Au nom du Gouverneur de la région du Goulmou, je félicite les artistes ainsi que toute l’équipe d’organisation. Depuis plusieurs années, Fada N’Gourma n’avait plus accueilli un spectacle d’humour d’une telle envergure. Nous espérons que ce type d’initiative contribuera à renforcer la résilience, la cohésion sociale et le bien-être des populations », a-t-il déclaré.

Très ému par l’accueil du public, Kaboré l’Intellectuel a exprimé sa gratitude. « C’est un immense honneur de jouer devant le public de Fada N’Gourma. Notre ambition est d’aller à la rencontre de nos fans partout où ils se trouvent. Voir cette grande salle remplie est une immense satisfaction pour toute notre équipe », a-t-il affirmé.

Pour Diamond Girl, cette représentation constituait une étape importante de sa carrière.« C’est ma première prestation devant un public en dehors de Ouagadougou. Cette tournée est une formidable opportunité de rencontrer d’autres publics et de faire découvrir notre humour à l’ensemble des Burkinabè », a-t-elle indiqué.

Organisée par Baarack Concepts, cette étape marque le lancement officiel d’une tournée nationale qui conduira l’humoriste à Tenkodogo, Kaya et Ouahigouya à travers des spectacles gratuits, avant un grand final prévu à Ouagadougou.

À Fada N’Gourma, la coordination locale de l’événement était assurée par l’acteur culturel Soumaye Bolly, tandis que Pascal Thiombiano, Président-directeur général d’Expo Gulmu, en était le parrain local.