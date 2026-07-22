66e agence et 1 million de F CFA offerts : Coris Bank International (CBI) marque sa présence à Kamboinsin

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 23 minutes
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Coris Bank International à Kamboinssin. @B24
Coris Bank International à Kamboinssin. @B24

Ce mercredi 22 juillet 2026, Coris Bank International (CBI) Burkina Faso a officiellement ouvert sa nouvelle agence à Kamboinsin, située dans l’arrondissement 9 de Ouagadougou. Cette inauguration porte à 66 le nombre total d’implantations de l’institution financière à travers le pays. La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités locales, des responsables de la banque et des populations de la localité. 

Dotée d’un cadre moderne, cette nouvelle agence de proximité vise à faciliter l’accès aux services bancaires pour les habitants, les commerçants, les artisans et les entrepreneurs de la zone.

« Cette agence a été ouverte pour encore plus nous rapprocher des clients et satisfaire à tous leurs besoins et les accompagner dans la réussite de leurs projets », a souligné Christelle Bouré, chef d’agence de Coris Bank Kamboinsin.

La coupure du ruban officiel de la nouvelle agence CBI à Kamboinssin. @B24
La coupure du ruban officiel de la nouvelle agence CBI à Kamboinsin. @B24 

L’établissement propose une gamme complète de prestations, comprenant l’ouverture de comptes, des solutions d’épargne, des crédits et des moyens de paiement.

Elle intègre également des services de banque digitale, tels que l’application MyCorisBank et la solution de monnaie électronique CorisMoney, permettant aux clients d’effectuer leurs opérations à distance en toute autonomie.

Christelle Bouré, chef d'agence de Coris Bank Kamboinssin, s'adressant aux invités et clients. @B24
Christelle Bouré, chef d’agence de Coris Bank Kamboinsin, s’adressant aux invités et clients. @B24

L’arrondissement 9, reconnu pour son dynamisme économique et son expansion urbaine, bénéficie ainsi d’une infrastructure financière de premier plan. Le premier vice-président de la délégation spéciale de l’arrondissement a salué cette initiative.

Découverte des guichets et des espaces d'accueil modernes de l'agence par les autorités. @B24
Découverte des guichets et des espaces d’accueil modernes de l’agence par les autorités. @B24

 « L’ouverture de cette agence constitue un événement important pour notre arrondissement. Elle traduit non seulement la volonté de Coris Bank International de poursuivre son développement, mais également son engagement à rapprocher les services financiers des populations», a-t-il cité.

Stéphane Tapsoba, Directeur Général Adjoint du pôle exploitation de CBI, prononçant son discours. @B24
Stéphane Tapsoba, Directeur Général Adjoint du pôle exploitation de CBI, prononçant son discours. @B24

Abondant dans le même sens, Stéphane Tapsoba, Directeur Général Adjoint du pôle exploitation de CBI, a rappelé la vision de l’institution.

« Construire l’avenir, c’est faire le choix de la proximité, rapprocher durablement les services financiers des populations, accompagner les initiatives économiques et permettre aux particuliers et aux entreprises d’accéder à des solutions financières adaptées à leurs besoin », a-t-il indiqué.

La visite guidée des locaux de l'agence de Kamboinssin sous la conduite des responsables de CBI. @B24
La visite guidée des locaux de l’agence de Kamboinsin sous la conduite des responsables de CBI. @B24 

À l’occasion de cette inauguration, la banque a marqué son engagement citoyen en offrant un chèque d’un million de francs CFA au profit du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Kamboinsin.

Remise d'un chèque d'un million de francs CFA au profit du CSPS de Kamboinssin. @B24
Remise d’un chèque d’un million de francs CFA au profit du CSPS de Kamboinsin. @B24

Fondée en 2008, Coris Bank International s’est imposée comme un acteur majeur et la première banque du Burkina Faso.

Ses performances financières affichent 3 000 milliards de francs CFA de total bilan, plus de 1 800 milliards de collecte de ressources et plus de 1 200 milliards de financement injectés dans l’économie nationale.

Première institution certifiée ISO 9001 version 2015 pour son management de la qualité, CBI poursuit ainsi le maillage de son réseau pour consolider l’inclusion financière au Burkina Faso.

L’agence de Kamboinsin accueille le public du lundi au vendredi de 7h45 à 16h, et le samedi de 8h à 12h30.

A lire également⇒Inauguration du nouveau siège de Coris Bank International : Un symbole de modernité et d’ambition économique

Akim KY

Burkina 24

 
     
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