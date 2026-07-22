Marthe Koala brille encore avec une nouvelle médaille d’or

L’athlète burkinabè Marthe Koala poursuit ses bonnes prestations depuis le début de l’année 2026. En plus de son titre de vice-championne d’Afrique au saut en longueur, au Kenya, au Botswana, Marthe Koala brille au-delà de l’Afrique.

Le mardi 21 juillet 2026, l’athlète burkinabè a remporté la médaille d’or au World Continental tour Silver Titpos en Slovaquie. Avec un saut de 6,71m, elle s’impose dans la compétition et repart avec la médaille d’or. Elle s’était imposée aux compétitions du World continental Tour au mois de mai avec une performance de 6,69m.

Dans le Cout continental Gold aux Pays-Bas, Marthe Koala s’était aussi imposée avec une performance de 6,77m. Marthe Koala devance l’Ukrainienne Iryna Budzynka (6m69) et la Serbe Millica Gardasevic (6,55m).