États-Unis : Le maire de New York qualifie Benjamin Netanyahou de « criminel de guerre »

Des milliers de manifestants se sont rassemblés mercredi 22 juillet 2026 aux abords du Capitole, à Washington, pour protester contre la visite du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, venu s’adresser au Congrès américain.

Brandissant de nombreux drapeaux palestiniens et des pancartes, les manifestants ont dénoncé la conduite de la guerre dans la bande de Gaza. Certaines affiches qualifiaient notamment le dirigeant israélien de « criminel de guerre », tandis que plusieurs participants ont critiqué le soutien militaire et financier des États-Unis à Israël.

Cette mobilisation s’est déroulée sous une importante présence policière. Plusieurs élus démocrates ont par ailleurs annoncé qu’ils boycotteraient le discours du Premier ministre israélien devant le Congrès.

Netanyahou dénonce les manifestations

Lors de son intervention, Benjamin Netanyahou a affirmé être « confiant » quant aux négociations en vue de la libération des otages détenus par le Hamas. Il a également vivement critiqué les manifestants pro-Gaza, les qualifiant d’« idiots utiles de l’Iran » et affirmant, sans fournir de preuves publiques lors de son discours, que Téhéran soutenait financièrement certaines manifestations.

Le Premier ministre israélien a également présenté le conflit comme un affrontement entre « la barbarie et la civilisation », estimant que les intérêts d’Israël et des États-Unis étaient étroitement liés face à ce qu’il décrit comme « l’axe de la terreur » conduit par l’Iran.

Le maire de New York appelle à l’exécution du mandat de la CPI

Parallèlement, le maire de New York, Zohran Mamdani, a qualifié Benjamin Netanyahou de « criminel de guerre » dans une vidéo diffusée sur le réseau social X. Il a appelé le gouvernement fédéral américain à exécuter le mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale (CPI) si le dirigeant israélien venait à se trouver sur le territoire américain.

Selon lui, Benjamin Netanyahou est responsable de graves violations du droit international à Gaza. Le maire a également estimé que les États-Unis portent une part de responsabilité en raison de leur soutien militaire à Israël.

Zohran Mamdani a toutefois reconnu que la ville de New York ne dispose pas de la compétence juridique nécessaire pour procéder à une arrestation, cette responsabilité relevant des autorités fédérales.

La position de Washington

Le président américain Donald Trump a déclaré que Benjamin Netanyahou « ne sera en aucun cas arrêté » durant son séjour aux États-Unis.

Pour rappel, la Cour pénale internationale a émis, en novembre 2024, des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahou et l’ancien ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, pour des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis dans le cadre du conflit à Gaza. Israël rejette ces accusations et conteste la compétence de la CPI dans cette affaire.