Communiqué nécrologique | Décès de BAMBARA née KABORE Marie Josephe : Faire -part

KIRGOUTA de Garango

ZANGA KIR

Le NAABA SAAGA de Méguet

Le NAABA SANEM de Zorgho

Le NAABA TIGRE de Kabouda

Monsieur BAMBARA François, percepteur à la retraite au secteur 07 de Garango

Monsieur BAMBARA Edouard au secteur 7 de Garango.

Monsieur BAMBARA Xavier, ingénieur d’élevage à la retraire à Ouagadougou,

La grande famille BAMBARA à Garango, Fada, Tenkodogo, Toma, Bobo et Ouagadougou,

La Grande famille KABORE à Tibin, Zorgho, Ouagadougou, Tenkodogo, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Manga

La famille de feu KABORE Wend Oumgna Pierre,

Les familles alliées , KABORE, SAWADOGO, BOUGOUMA, TAPSOBA, ZOURE, ZAGRE, SARE, FORO, BELEM, ZABSONRE, HIEN, SOME, ZONGO, NIKIEMA, à ZORGHO, MEGUET, TIBIN, TENKODOGO, GARANGO, KOUDOUGOU, BOUSSOUMA et OUAGADOUGOU,

Les enfants, Nadia et Zidabou Théodore,

Les beaux fils et belles filles,

Les neveux, petits-enfants et arrières petits enfants,

Ont la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de leur fille, Sœur, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-mère, tante, cousine Madame BAMBARA née KABORE Marie Josephe, fondatrice du Collège d’Enseignement Commercial Mme BAMBARA (CEC), le 31 Mai 2026 à Ouagadougou de suite de maladie.

Elles vous informent par ailleurs que le programme des obsèques se déroulera comme suit :

👉🏽Jeudi 04 Juin 2026:

✳️16 H 00 : Levée du corps de la morgue de l’hôpital Yalgado pour le domicile<

✳️20 H 00 : Veillée de prière au domicile de la défunte sise à la zone du bois

👉🏽Vendredi 05 Juin 2026 :

✳️8 H00 : Levée du corps à partir du domicile

✳️8 H 30 : Messe d’Absoute tenant lieu de funérailles à l’Eglise Saint Camille, suivie de l’enterrement au domicile familiale à la zone du bois.

<<Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra.>> Jn11,25

Union de prières et faire part