Communiqué nécrologique | Décès de BAMBARA née KABORE Marie Josephe : Faire -part
KIRGOUTA de Garango
ZANGA KIR
Le NAABA SAAGA de Méguet
Le NAABA SANEM de Zorgho
Le NAABA TIGRE de Kabouda
Monsieur BAMBARA François, percepteur à la retraite au secteur 07 de Garango
Monsieur BAMBARA Edouard au secteur 7 de Garango.
Monsieur BAMBARA Xavier, ingénieur d’élevage à la retraire à Ouagadougou,
La grande famille BAMBARA à Garango, Fada, Tenkodogo, Toma, Bobo et Ouagadougou,
La Grande famille KABORE à Tibin, Zorgho, Ouagadougou, Tenkodogo, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Manga
La famille de feu KABORE Wend Oumgna Pierre,
Les familles alliées , KABORE, SAWADOGO, BOUGOUMA, TAPSOBA, ZOURE, ZAGRE, SARE, FORO, BELEM, ZABSONRE, HIEN, SOME, ZONGO, NIKIEMA, à ZORGHO, MEGUET, TIBIN, TENKODOGO, GARANGO, KOUDOUGOU, BOUSSOUMA et OUAGADOUGOU,
Les enfants, Nadia et Zidabou Théodore,
Les beaux fils et belles filles,
Les neveux, petits-enfants et arrières petits enfants,
Ont la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de leur fille, Sœur, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-mère, tante, cousine Madame BAMBARA née KABORE Marie Josephe, fondatrice du Collège d’Enseignement Commercial Mme BAMBARA (CEC), le 31 Mai 2026 à Ouagadougou de suite de maladie.
Elles vous informent par ailleurs que le programme des obsèques se déroulera comme suit :
👉🏽Jeudi 04 Juin 2026:
✳️16 H 00 : Levée du corps de la morgue de l’hôpital Yalgado pour le domicile<
✳️20 H 00 : Veillée de prière au domicile de la défunte sise à la zone du bois
👉🏽Vendredi 05 Juin 2026 :
✳️8 H00 : Levée du corps à partir du domicile
✳️8 H 30 : Messe d’Absoute tenant lieu de funérailles à l’Eglise Saint Camille, suivie de l’enterrement au domicile familiale à la zone du bois.
<<Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra.>> Jn11,25
Union de prières et faire part