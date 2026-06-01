Solidarité : La délégation médicale chinoise aux côtés des enfants de l’Église Baptiste de l’Eau Vive

À l’occasion de la Journée de l’enfance 2026, une délégation médicale chinoise a mené une consultation gratuite au sein de l’Église Baptiste de l’Eau Vive à Ouagadougou. Cette activité, qui s’inscrit dans un partenariat humanitaire solide établi depuis plus de cinq ans, a pour objectif d’améliorer le suivi sanitaire et le développement global des enfants vulnérables pris en charge par l’église.

La Journée internationale de l’enfance est célébrée chaque 1er juin. Pour cette édition 2026, la 17ᵉ Mission médicale chinoise a marqué l’événement en initiant cette consultation gratuite, au profit des pensionnaires du programme d’accompagnement des orphelins et des enfants vulnérables de l’Église Baptiste de l’Eau Vive.

En marge de cette opération, le chef de la délégation, TIEQIU HUANG, a tenu à réaffirmer la proximité entre les deux peuples en déclarant. « C’est avec une grande joie que nous célébrons cette Journée internationale de l’enfance. L’enfant est l’avenir du pays et l’espoir de la nation. À travers ces consultations et nos dons, nous espérons transmettre l’affection et les vœux sincères du peuple chinois», a-t-il expliqué.

L’engagement de l’Église Baptiste de l’Eau Vive en faveur des enfants en difficulté ne date pas d’hier. Depuis plus de 15 ans, le pasteur principal Justin Simporé pilote un programme dédié à l’accompagnement des orphelins et des enfants vulnérables.

À ce jour, plus de 200 enfants ont bénéficié de ce programme. Actuellement, 65 enfants sont directement soutenus par la structure, avec des résultats concrets : plusieurs anciens bénéficiaires sont aujourd’hui intégrés dans la vie active ou poursuivent des études universitaires, ce qui constitue une fierté pour la communauté.

La visite de la délégation médicale chinoise vient renforcer cet appui. En plus des consultations, la délégation a apporté des fournitures scolaires et des cadeaux pour contribuer au développement holistique des jeunes.

Le pasteur Justin Simporé a souligné la qualité de cet échange. « Effectivement, leur présence montre réellement la bonne collaboration entre vraiment l’équipe médicale chinoise et avec notre communauté et aussi notre centre de santé », a-t-il indiqué.

Conscient que la jeunesse représente le pilier de l’avenir du pays, le pasteur Simporé plaide pour une pérennisation de ces actions. Il a profité de cette journée pour lancer un appel solennel aux autorités burkinabè ainsi qu’à l’ensemble des citoyens afin de soutenir davantage la prise en charge des enfants vulnérables.

« Nous demandons vivement aux autorités, ainsi qu’à chacun d’entre vous, d’unir nos efforts pour porter un regard bienveillant et solidaire sur la prise en charge de ces enfants », a-t-il laissé entendre.

Selon la délégation chinoise, ce partenariat avec l’Église Baptiste de l’Eau Vive vise à soutenir la protection et le bien-être des jeunes concernés. Par cet appui médical, logistique et éducatif, le programme contribue à l’accompagnement de ces bénéficiaires dans le cadre de la collaboration entre les deux parties au service de ces enfants.

Akim KY

Burkina 24