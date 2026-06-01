Burkina Faso : Ouagadougou abrite la 1ère édition du Grand salon de la data en Afrique (GSDA) en juillet 2026

Du 15 au 16 juillet 2026, Ouagadougou accueillera la première édition du Grand salon de la data en Afrique (GSDA). Le comité d’organisation a dévoilé les grandes lignes de cet événement majeur ce lundi 1er juin 2026, au cours d’un point de presse.

Le Grand salon de la data en Afrique (GSDA) se positionne comme le rendez-vous incontournable des passionnés, des curieux et des professionnels des données sur le continent. Organisée sous le thème central « Construire l’écosystème data africain : Formation, régulation, innovation et gouvernance », cette édition inaugurale du GSDA affiche une ambition claire à savoir freiner la fuite des données afin que la valeur générée profite en priorité à l’Afrique.

Selon le promoteur de l’événement, Djibril Pierre Claver Pamousso, le programme de ces deux jours s’annonce particulièrement dense. En effet, les participants auront accès à des panels de haut niveau, des hackathons, des sessions de formation ainsi que des stands d’exposition.

« Le GSDA est un espace ouvert et fédérateur où startups, entreprises, institutions, chercheurs, étudiants et entrepreneurs se rencontrent pour s’inspirer de success stories africaines, échanger leurs expériences et se connecter », a-t-il précisé.

Par ailleurs, Djibril Pierre Claver Pamousso a également souligné la dimension pédagogique et inclusive de l’initiative. « À travers ces rencontres et ces témoignages concrets, le salon vise à démystifier la data, éveiller la confiance et montrer à chacun qu’il a sa place dans cette révolution afin de bâtir ensemble un écosystème vivant, inclusif et résolument tourné vers l’avenir de l’Afrique », a-t-il soutenu.

Dans la même dynamique, Carine Ouédraogo, responsable des partenariats et du sponsoring, a réaffirmé le rôle stratégique du GSDA 2026 comme une plateforme d’opportunités, de visibilité et de création de valeur pour l’ensemble des acteurs du secteur numérique.

A l’en croire, plus de 1 000 participants, venus du Burkina Faso et de plusieurs autres pays africains, sont attendus à Ouagadougou. Ainsi donc, durant les 48 heures, ils partageront des moments de découverte, d’apprentissage et de networking de haut niveau autour de la data, de l’intelligence artificielle et de la transformation digitale.

« Notre ambition est simple. Créer un espace où les talents rencontrent les opportunités, où les entreprises rencontrent les solutions et où les décideurs construisent ensemble l’avenir numérique de l’Afrique », a conclu Carine Ouédraogo.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24