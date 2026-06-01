Recettes record : Le ministère de l’Économie dépasse ses prévisions de 126 milliards FCFA

À l’occasion de la cérémonie de montée des couleurs nationales organisée ce lundi 1er juin 2026, le ministre de l’Économie et des Finances, Dr. Aboubakar Nacanabo, a salué les performances réalisées par son département au cours du mois de mai 2026.

Les recettes mobilisées ont atteint 401 milliards de FCFA, contre une prévision initiale de 275 milliards de FCFA, soit un dépassement de 126 milliards de FCFA. Le ministre a félicité l’ensemble des agents pour cette performance qui traduit l’engagement du département dans la mise en œuvre du Plan RELANCE 2026-2030.

Le mois écoulé a également été marqué par la création du Fonds souverain minier, destiné à valoriser durablement les revenus issus des ressources minières au profit des générations présentes et futures, ainsi que par la mise en place de la Grande Imprimerie du Faso, un outil stratégique au service de la souveraineté administrative du pays.

Dr Aboubakar NACANABO a par ailleurs salué les résultats obtenus dans la lutte contre la fraude grâce aux actions de la Direction générale des douanes (DGD) et de la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF), qui contribuent à la protection des consommateurs, à la préservation des recettes publiques et à l’assainissement de l’environnement économique.

Invitant chaque agent à poursuivre ses efforts, le ministre a réaffirmé le rôle central du Ministère de l’Économie et des Finances dans la transformation économique du Burkina Faso et dans la concrétisation des ambitions du Plan RELANCE 2026-2030.

Source : DCRP/ MEF