Taekwondo : Abdoul Jalil Drabo décroche l’argent aux championnats d’Afrique

Une médaille d’argent pour le Burkina Faso aux championnat d’Afrique de taekwondo. Engagé dans la catégorie des +87 kg, Abdoul Jalil Drabo a remporté la médaille d’argent à l’issue d’une finale face à un adversaire marocain le 31 mai 2026.

Dans son combat, malgré ses efforts, le Burkinabè s’incline face à un adversaire supérieur. Mais, cette médaille est une bonne performance pour lui.

Arrivés parmi les premiers dans la capitale malienne, les Étalons taekwondoïstes espèrent faire bonne figure dans cette compétition qui se tient depuis le 30 mai et prend fin le 2 juin 2026.

Les Burkinabè espèrent accrocher d’autres médailles, notamment la médaille d’or.