Taekwondo : Abdoul Jalil Drabo décroche l’argent aux championnats d’Afrique

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 17 secondes
0 Moins d’une minute
Abdoul Jalil Drabo a offert au Burkina Faso sa première médaille aux championnats d'Afrique de taekwondo.

Une médaille d’argent pour le Burkina Faso aux championnat d’Afrique de taekwondo. Engagé dans la catégorie des +87 kg, Abdoul Jalil Drabo a remporté la médaille d’argent à l’issue d’une finale face à un adversaire marocain le 31 mai 2026.

Dans son combat, malgré ses efforts, le Burkinabè s’incline face à un adversaire supérieur. Mais, cette médaille est une bonne performance pour lui.

Arrivés parmi les premiers dans la capitale malienne, les Étalons taekwondoïstes espèrent faire bonne figure dans cette compétition qui se tient depuis le 30 mai et prend fin le 2 juin 2026.

Les Burkinabè espèrent accrocher d’autres médailles, notamment la médaille d’or.

 
     
OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 17 secondes
0 Moins d’une minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Yoga : L’ambassade de l’Inde au Burkina Faso prépare la journée internationale

il y a 30 minutes

Coupe du Faso 2026 : Vitesse FC remporte son premier titre face à Sporting Football des Cascades

il y a 3 heures

Marthe Koala médaillée d’or en saut en longueur au World Continental Tour

il y a 6 heures

Gouvernance de l’Internet au Burkina Faso : Le « Women IGF-BF », un rempart pour l’inclusion et la sécurité des femmes en ligne

il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page