Entrepreneuriat et innovation : C’est parti pour la 2e édition du Hackathon des Grandes Écoles

La 2e édition du Hackathon des Grandes Écoles (HGE) a officiellement ouvert ses portes le samedi 30 mai 2026 à Ouagadougou. Placé sous le thème « Solutions EdTech contextualisées pour une éducation accessible au Burkina Faso », l’événement se déroulera sur 72 heures du côté du SIAO.

Elvis Tiaho, coordonnateur du Hackathon des Grandes Écoles, a fait savoir que le Hackathon des Grandes Écoles (HGE) est né pour combler un vide.

Il a constaté en effet que de nombreux jeunes talents s’éteignent après les compétitions, faute d’un espace leur permettant de pratiquer, d’innover et de résoudre des problèmes concrets.

Pour lui, le Burkina Faso regorge de pépites pétries de talent qui ont simplement besoin d’un accompagnement afin de mettre leur génie au service de la nation. Il a ainsi déploré le fait que ces compétences s’évanouissent une fois les ovations du public et les distinctions des compétitions passées.

« Un pays ne transforme pas son avenir uniquement avec des événements ou des compétitions. Il le transforme avec des institutions. C’est pourquoi le HGE, au-delà d’être un rendez-vous annuel, se présente comme une infrastructure permanente d’innovation », a-t-il expliqué.

Afin de concrétiser cette vision, un Laboratoire d’exécution et de recherche appliquée, dénommé « Le HGE Sandbox », a été lancé en marge de l’événement. Ce laboratoire a pour objectif d’accompagner l’exécution des grands projets qui verront le jour à l’issue du HGE.

« Le HGE Sandbox est né d’une conviction simple : le Burkina Faso ne doit pas simplement consommer les technologies du futur, il doit les concevoir, les expérimenter et les construire localement », a souhaité le coordonnateur.

Il a ajouté que cette structure collaborera avec des universités, des entreprises, des institutions publiques, des chercheurs et des innovateurs afin de produire des solutions utiles pour l’économie nationale et la société.

Elvis Tiaho a également précisé que cette aventure rassemble plus de 170 participants, qui ont contribué à hauteur de 6 000 F CFA chacun. Pour lui, cette participation financière témoigne du sacrifice et de l’engagement de la jeunesse envers le HGE.

Représentant le ministère de la Transition digitale, des Postes et de la Communication électronique, Sié Maxime Da, s’est réjoui de cette initiative portée par des jeunes, tout en exprimant sa satisfaction quant au bilan de la première édition.

« Ils ont utilisé la technologie pour renforcer la qualité de l’éducation et, quand on a fait le tour, on s’est réjoui. On a vu des jeunes garçons du primaire qui ont fait des propositions de solutions d’automates. Le ministère se réjouit vraiment et félicite [les organisateurs] », s’est-il félicité.

En rappel, le HGE se veut un cadre permettant aux jeunes entrepreneurs d’exprimer leur potentiel à travers des projets innovants, qui seront présentés au cours de ces trois jours d’échange.