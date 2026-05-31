‎Musique au Burkina Faso : Nabalüm célèbre 10 ans de carrière

‎Une décennie après ses débuts, l’artiste Nabalüm, l’une des plus belles voix de la scène musicale nationale a dressé le bilan de son parcours, dévoilé ses ambitions internationales et annoncé le lancement officiel de sa propre structure de production. C’était lors d’un point de presse, le vendredi 29 mai 2026, à Ouagadougou.

‎Dix ans que Nabalüm distille de somptueuses mélodies et envoûte ses mélomanes. En jetant un regard rétrospectif sur son évolution, l’artiste n’a pas caché son émotion face au chemin parcouru. Pour elle, ce dixième anniversaire marque avant tout un passage à l’âge adulte, tant sur le plan personnel qu’artistique.

‎« Dix ans de carrière ont vu naître une petite fille qui avait des rêves dans la tête, qui est ensuite devenue une jeune fille puis une femme qui a envie de représenter le Burkina Faso. Je souhaite que l’on soit fier de venir du même pays qu’elle », a-t-elle déclaré d’entrée.

Pour la Black queen, l’ancrage local reste l’ingrédient principal de sa réussite. « Le Burkina est la source, et ce sont les fans d’ici qui vont nous permettre de nous envoler ailleurs avec ce que nous avons à proposer », a-t-elle dit.

‎‎L’événement majeur de cette rencontre a été la présentation de Karism Prod, la nouvelle maison de production fondée par l’artiste. Plus qu’un simple label, cette structure incarne une vision à long terme et une quête d’absolue liberté créative.

‎« Karism Production c’est une vision, une ambition pour permettre d’accomplir pleinement ce que j’ai en moi, de proposer des oeuvres qui me ressemblent entièrement », a expliqué Nabalüm.

Lire aussi 👉🏼 Nabalüm : Une étoile montante de la musique burkinabè

‎Les festivités de ce jubilé ne font que commencer. Pour marquer le coup et remercier son public, Nabalum a annoncé une série d’activités commémoratives qui rythmeront toute l’année. La sortie d’un nouvel album ainsi qu’un concert d’envergure sont officiellement prévus avant la fin de l’année 2026.