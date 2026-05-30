Ligue des champions 2025-2026 : Le PSG remporte son deuxième titre et écrit l’histoire de la France dans la compétition

La finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal s’est disputée ce samedi 30 mai 2026 à la Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Le PSG a remporté cette couronne pour la deuxième fois de suite. Une première dans l’histoire des équipes françaises.

Cette rencontre a débuté avec un grand rendez-vous historique dans cette 71ème Coupe aux grosses oreilles. Le PSG a débuté la rencontre en quête de son deuxième sacre de l’histoire pendant que les Gunners étaient à la recherche de leur premier trophée de cette compétition.

C’est donc une rencontre chargée de sens lorsqu’on sait que le PSG voulait réussir un autre exploit, celui de régner sur l’Europe en deux années d’affilées. Le match, malgré le show qui a annoncé ce grand rendez-vous, les 22 acteurs l’ont débuté fort avec une grand présence au milieu de terrain.

Mais sur un dégagement contré à la 6ème , ce sont les hommes de Mikel Arteta qui se sont vite illustrés grâce à Kaï Havertz. Eux qui ont déjà remporté la première ligue anglaise dans cette saison, avec aussi la meilleure défense jusque là de cette compétition. Ce statut a été conservé malgré la persistance des hommes de Luis Enrique jusqu’à la pause ( 1 but d’avance pour Arsenal).

Dès ce moment les champions d’Europe en titre sont en difficulté pour leur couronne. En deuxième période, dos au mur les choses n’ont pas traînées a s’emballer. L’engagement s’est accentuée pendant que la vigilance s’est installée. Mais le PSG a, avec la pression obtenue un penalty transformé par le ballon d’or 2025 Ousmane Dembélé à la 65ème (1-1).

Les dés ont été relancés une fois de plus. Avec un jeu plus ouvert les occasions se sont multipliées mais cette 71ème final s’est poursuivie en prolongation, la 19ème de l’histoire de cette Coupe. Elle a conduit aux séances fatidiques des tirs aux buts, la première depuis 2016 . Cette séance a été remportée par les Français 4 tab à 3.