Saponé : La Délégation spéciale célèbre l’excellence et honore les bâtisseurs du développement local

La Délégation spéciale de Saponé a organisé, ce samedi 30 mai 2026, une Journée de l’excellence au cours de laquelle elle a tenu à magnifier le travail de plusieurs filles et fils de la commune pour leurs actions en faveur du développement local.

À travers cette initiative, la commune de Saponé a voulu saluer le mérite de ses ressortissants les plus engagés. Pour leurs services rendus à la collectivité, certains ont reçu des attestations de reconnaissance, tandis que d’autres ont été récompensés par des distinctions honorifiques.

Au total, plus d’une cinquantaine de récipiendaires issus de divers secteurs d’activités ont été honorés, parmi lesquels figurent également les meilleurs élèves des cycles primaire et secondaire de la commune.

Selon Koti Noël Sanou, président de la Délégation spéciale de Saponé, cette cérémonie constitue un moment important de célébration du mérite et des efforts consentis quotidiennement par les différents acteurs de l’administration communale ainsi que par les filles et fils de la commune qui contribuent à son développement.

« Aujourd’hui, nous avons choisi d’honorer l’excellence parce qu’aucune société ne peut progresser durablement sans valoriser le travail bien fait, l’engagement, la discipline, le sens du devoir et du dépassement de soi. À toutes celles et tous ceux qui recevront des distinctions ce matin, j’adresse mes très sincères félicitations », a-t-il salué.

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Le président de la Délégation spéciale a souligné que cette reconnaissance traduit la gratitude de toute la commune envers des hommes et des femmes qui, chacun dans son domaine, contribuent à bâtir « un Saponé plus dynamique, plus solidaire et plus ambitieux ».

« Je voudrais saluer l’ensemble des acteurs qui œuvrent chaque jour pour le développement de notre commune, les notabilités coutumières et religieuses, autorités militaires et paramilitaires, les services techniques, les leaders communautaires, les associations (…) », a-t-il poursuivi.

Il a également indiqué que le développement d’une commune est une œuvre collective. « Et les avancées enregistrées à Saponé sont les résultats des sacrifices, de l’engagement et de la collaboration de tous », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Wossoleme Clarisse Denni, secrétaire générale de la province du Bazèga, a estimé que la promotion de l’excellence constitue une nécessité dans un contexte où les collectivités territoriales font face à de nombreux défis.

« Récompenser les efforts et distinguer les meilleurs c’est créé des modèles positifs pour notre jeunesse, encourager le sens du devoir et renforcer la culture de résultats au sein de nos communautés », a-t-elle magnifié.

Le parrain de cette Journée de l’excellence, Me Martin Nikiéma, a affirmé que célébrer l’excellence des filles et fils de la commune revient à reconnaître leur mérite ainsi que les efforts qu’ils consentent au quotidien.

« Et s’il y a un lieu où l’excellence prend tout son sens c’est bien ici à Saponé, une terre mondiale connue pour la précision, la rigueur et la beauté de son chapeau traditionnel symbole de dignité et de savoir-faire », a-t-il vanté.

Saluant les efforts des différents récipiendaires, Me Martin Nikiéma a estimé qu’ils constituent la plus grande richesse de Saponé et représentent une source d’inspiration pour les générations futures.

W.S

Burkina 24