Ouagadougou : Afrobeat International 2026 lance sa 14e édition sous le signe du « Level Up »

La 14e édition du festival Afrobeat International a officiellement ouvert ses portes le vendredi 29 mai 2026 à Ouagadougou. Placé sous le thème « Level Up ! », l’événement ambitionne de franchir un nouveau cap en matière de promotion culturelle et de rayonnement du Burkina Faso.

Parade artistique dans les rues, expositions, espace dédié aux enfants, formations, spectacles et concerts. Le festival Afrobeat International a donné le faire de la culture un levier de développement et une vitrine du Burkina Faso.

Pour son promoteur, Jean-Marie Nabi, plus connu sous le nom de Zopito, cette 14e édition marque une nouvelle étape dans l’évolution du festival. « Nous avons décidé tout simplement d’élever le niveau », affirme-t-il.

Selon lui, le thème « Level Up ! » traduit la volonté d’améliorer la qualité des formations dispensées aux jeunes artistes accompagnés par le festival, mais aussi de renforcer l’organisation et les ambitions de l’événement.

« Élever le niveau en termes organisationnels, dans le déploiement logistique, mais aussi en termes d’ambition pour faire de la culture la vitrine du Burkina Faso », explique-t-il.

Parmi les innovations de cette édition figurent plusieurs sessions de formation organisées depuis le 28 mai, avec la participation d’experts venus du Burkina Faso et d’autres pays. Un espace spécialement aménagé pour les enfants est également accessible quotidiennement à partir de 9 heures.

Au-delà de l’aspect festif, Afrobeat International revendique également une dimension panafricaine. Pour les organisateurs, la présence d’artistes étrangers constitue un moyen de promouvoir une image authentique du Burkina Faso.

« Quand nous faisons venir des artistes internationaux, ils deviennent des porte-voix du Burkina Faso. Ils repartent avec la réalité qu’ils ont vécue ici et peuvent la partager auprès de millions de personnes », a soutinu Zopito.

Présent à la cérémonie d’ouverture, Rock Donatien Nagalo, représentant du président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso, a salué une initiative qui contribue à structurer l’industrie culturelle nationale.

Selon lui, la culture ne doit plus être perçue uniquement comme un domaine artistique, mais également comme un secteur capable de créer de la richesse et des emplois. « Aujourd’hui, l’industrie culturelle devient une réalité. Elle peut contribuer à consolider notre économie et à améliorer les conditions de vie des promoteurs », a-t-il indiqué.

Le ministère en charge de la Culture a également réaffirmé son engagement en faveur des initiatives culturelles. Représentant le ministre, Amidou Belem a rappelé l’existence de mécanismes de financement destinés à accompagner les acteurs du secteur.

Il a notamment évoqué le fonds mis en place pour soutenir les projets culturels à travers un système d’examen et de sélection des dossiers soumis par les promoteurs.

Le festival Afrobeat International se poursuit jusqu’au 30 mai 2026 sur le terrain Miramar de Tampouy, dans l’arrondissement n°3 de Ouagadougou. Ouvert au grand public, l’événement est accessible au tarif unique de 1 000 FCFA. Plusieurs artistes sont annoncés à l’affiche, dont Smarty, Serge Beynaud de la Côte d’Ivoire, Mas-B, Francky Degam, DDK, Thaliane et Reman.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24