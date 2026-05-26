Communiqué nécrologique | Décès de DAKIO Toubé Clément Richard : Remerciements

La grande famille Dakio a Doumbala, Zékuy, Nouna, Dédougou, Ouagadougou, Mandiankuy au Mali, Côte d’Ivoire,

Les familles alliées à Safane, Bobo Dioulasso, Doumbala, Zékuy, Ouagadougou et Mali vous remercient pour toutes vos marques de solidarité et de compassion et pour vos prières lors du rappel à Dieu de leur frère, oncle, époux, père, grand père, arrière grand père, beau-père et beau frère DAKIO Toubé Clément Richard le 18 mai 2026 et de l’inhumation, le 19 mai 2026 à Doumbala.

Elles se gardent de citer des noms de peur d’en oublier. Que Dieu vous le rende au centuple de vos biens faits.

Union de prière .