Vatican : Le pape Léon XIV demande pardon pour le retard de l’Église à condamner l’esclavage

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L’Archevêque américain 🇺🇸 Robert Francis Prevost a été élu pape ce 8 mai 2025 et prendra le nom de Léon XIV (Image d'illustration)

Le pape Pope Leo XIV a marqué les esprits ce lundi 25 mai 2026 en reconnaissant publiquement le retard avec lequel l’Église catholique a condamné l’esclavage. Une déclaration forte faite lors de la présentation de sa première encyclique intitulée « Magnifica Humanitas », rapporte BFM Tv. 

Dans ce document de 130 pages, le souverain pontife affirme que l’Église a « longtemps toléré l’esclavage » avant d’en arriver à une condamnation « formelle, absolue et universelle ». Il qualifie cette période de « blessure dans la mémoire chrétienne ».

Pour Pope Leo XIV, cette lenteur historique engage la responsabilité morale de l’institution religieuse. Le pape américain estime que les chrétiens ne peuvent se considérer étrangers à cette mémoire douloureuse.

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Cette prise de position intervient dans un contexte où le Vatican tente de renforcer son discours sur les droits humains et les défis éthiques contemporains. Dans son encyclique, le pontife évoque également les risques liés à l’intelligence artificielle et met en garde contre une nouvelle forme de servitude de l’homme face à la technologie.

Lors de son accession au pontificat, Pope Leo XIV avait expliqué avoir choisi son nom en référence au pape Pope Leo XIII, considéré comme le père de la doctrine sociale de l’Église.

C’est d’ailleurs sous le pontificat de Pope Leo XIII que furent publiées, dès 1888, les premières encycliques condamnant officiellement l’esclavage.

 
     
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