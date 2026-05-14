Burkina Faso : Décès d’Appolinaire Compaoré, géant discret des affaires

Le monde des affaires ouest-africain est en deuil. L’éminent opérateur économique Appolinaire Timpiga Compaoré s’est éteint ce jeudi 14 mai 2026. L’information a été confirmée par des sources familiales et le milieu entrepreneurial. Fondateur et PDG du groupe Planor Afrique, le milliardaire burkinabè laisse derrière lui un empire multisectoriel colossal s’étendant du Burkina Faso au Mali et à la Côte d’Ivoire.

Fils de paysans originaire de Koassa, dans la province du Bazèga, ce « self-made man », né le 19 juillet 1953, a forgé son destin à force de courage et de détermination.

Arrivé à Ouagadougou à seulement 13 ans sans savoir ni lire ni écrire, il a survécu en exerçant de petits métiers, notamment comme garçon de ménage, avant de devenir vendeur de billets de loterie au début des années 1970.

Son ascension fulgurante débute réellement en 1978 avec la création de « Volta Moto », devenue Burkina Moto, spécialisée dans la distribution de deux-roues.

Bâtisseur infatigable, il a diversifié ses activités dans les hydrocarbures avec Burkina Transport en 1986, les assurances (UAB), et la banque avec Wendkuni Bank International. Figure de proue des télécommunications, il occupait le poste de PCA de Telecel Faso et détenait des parts stratégiques dans MTN Côte d’Ivoire ainsi qu’une licence globale au Mali via ATEL-SA.

Ancien président du Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) et président d’honneur de la Confédération générale des entreprises du Faso (COGEF), M. Compaoré était un pilier de l’économie, employant près de 1 000 salariés permanents.

Élevé au rang de Grand Officier de l’Ordre de l’Étalon en 2019, cet homme restera un symbole d’audace et une source d’inspiration pour toute la jeunesse africaine. Il est décédé à l’âge de 73 ans.

« En mission à l’étranger, je viens d’apprendre avec une grande consternation, le rappel à Dieu ce jour du Président Appolinaire Compaoré, Président d’Honneur du Patronat Burkinabè, qui a présidé avec engagement et dévouement aux destinées de notre organisation de 2019 à 2023.

En cette douloureuse circonstance, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille biologique, à ses proches collaborateurs et à l’ensemble du monde des affaires du Burkina Faso. M. Compaoré a été un grand capitaine d’industries qui a créé et dirigé plusieurs grandes entreprises au Burkina Faso et en Afrique, et qui a inspiré par son travail plusieurs générations.

Que son âme repose en paix et que la terre libre du Burkina Faso qu’il a tant servi lui soit légère », a écrit Idrissa Nassa, Président de la COGEF.