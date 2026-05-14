Xi Jinping à Trump : « Nous devons être des partenaires, pas des rivaux »

Le président chinois Xi Jinping a accueilli en grande pompe son homologue américain Donald Trump, ce jeudi 14 mai 2026 à Pékin, à l’occasion d’un sommet bilatéral très attendu entre les deux premières puissances économiques mondiales, rapporte TF1 info.

Cette rencontre marque la première visite officielle d’un président américain en Chine depuis le déplacement de Donald Trump en 2017.

Elle intervient dans un contexte international marqué par plusieurs différends stratégiques entre Washington et Pékin, notamment sur le commerce, Taïwan, l’intelligence artificielle et le dossier iranien.

La cérémonie d’accueil organisée dans la capitale chinoise a donné le ton d’un sommet que les deux camps présentent comme une tentative de stabilisation des relations sino-américaines afin d’éviter une aggravation des tensions géopolitiques.

À l’ouverture des échanges, Xi Jinping a insisté sur la nécessité pour les deux pays de privilégier la coopération plutôt que la confrontation.

« Nous devons être des partenaires, pas des rivaux », a déclaré le président chinois devant son homologue américain.

Le dirigeant chinois a également évoqué les enjeux mondiaux nécessitant, selon lui, une collaboration entre Pékin et Washington. « Pouvons-nous unir nos forces pour relever les défis mondiaux et apporter une plus grande stabilité au monde ? », a-t-il interrogé.

Xi Jinping a par ailleurs fait référence aux enseignements de l’historien grec Thucydide, souvent cités dans les analyses géopolitiques pour illustrer les risques de conflit entre une puissance dominante et une puissance émergente.

De son côté, Donald Trump a affiché un ton conciliant en promettant à Xi Jinping un « avenir fabuleux » dans les relations entre les États-Unis et la Chine, tout en maintenant la position américaine sur plusieurs dossiers sensibles.

Les discussions entre les deux dirigeants devraient se poursuivre autour des questions commerciales, des nouvelles technologies, de la sécurité régionale et des grands équilibres internationaux.