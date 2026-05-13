Bénin : 12 produits éclaircissants interdits pour risques graves sur la santé

Le gouvernement béninois durcit le ton contre les produits dépigmentants. L’Agence béninoise du Médicament et des autres produits de Santé (ABMed) a annoncé, le 5 mai 2026, l’interdiction officielle de plusieurs produits cosmétiques éclaircissants largement utilisés dans le pays.

Cette mesure concerne notamment les produits Epiderm Crème, Dermaclair, Movate, Caro Light, Clobetaderm White Cream, Coco Pulp, Fair & White, Dermovate, Skin Light, Rapid Clair, Abidjanaise et Glutanex Injectable.

Selon l’ABMed, ces produits contiennent des substances dangereuses interdites pouvant entraîner de lourdes conséquences sanitaires. L’agence évoque notamment des risques d’infections cutanées, de troubles pigmentaires, de lésions graves de la peau ainsi qu’un risque accru de cancer cutané.

Les autorités sanitaires estiment que l’usage prolongé de ces produits fragilise fortement la peau et expose les consommateurs à des complications parfois irréversibles.

Dans son communiqué, le directeur général de l’ABMed appelle les populations au strict respect de cette décision d’interdiction sur toute l’étendue du territoire béninois. L’agence invite également les citoyens à signaler toute vente ou distribution de ces produits et de leurs dérivés.

Cette décision intervient dans un contexte de lutte renforcée contre les pratiques de dépigmentation artificielle, régulièrement dénoncées par les professionnels de santé en Afrique de l’Ouest.