Expertise burkinabè : Dr Jean Baptiste KY élu Vice-président du Forum Africain des Régulateurs de Services

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Le Président de l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE), Docteur Jean Baptiste KY, a été élu par ses pairs au poste de Vice-Président du Comité Exécutif du Forum Africain des Régulateurs de Services (AFUR), au cours de la 22e Assemblée Générale, tenue du 23 au 27 mars 2026, à Swakopmund, en Namibie.

Elu pour un mandat de 3 ans, le nouveau Vice-Président du Comité Exécutif de l’AFUR rejoint ainsi l’équipe dirigeante de cette organisation panafricaine qui regroupe des régulateurs de plus de trente 30 pays.

La désignation de Dr KY traduit la confiance des régulateurs africains en l’expertise burkinabè en matière de régulation du secteur de l’énergie et s’inscrit dans la vision globale de la diplomatie burkinabè, celle de promouvoir l’expertise nationale sur la scène internationale.

Lire également 👉Burkina Faso : Les experts agréés en concertation pour l’évolution de l’expertise nationale

Créé en 2002, le Forum Africain des Régulateurs de Services (AFUR) est une plateforme continentale visant à harmoniser les politiques de régulation, améliorer la qualité des services publics et renforcer les capacités institutionnelles des Etats africains.

Source : DCRP/MAE

 
     
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