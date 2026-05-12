Ouagadougou : Imilo Lechanceux célèbre la 9ème journée caritative à la MACO

L’artiste musicien burkinabè Imilo Lechanceux a marqué une nouvelle fois les esprits. Le vendredi 8 mai 2026, il a organisé la 9ème édition de sa Journée Caritative à la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO).

Pour Imilo Lechanceux, cette initiative est bien plus qu’un simple événement, c’est une mission. Connu pour ses chorégraphies endiablées et son énergie sur scène, l’artiste a troqué ses habits de showman pour ceux d’un humanitaire engagé.

« Nous sommes à la MACO pour cette tradition de solidarité qui nous tient à cœur. On ne le souhaite pas, mais tout le monde peut se retrouver ici. Ceux qui vivent ici ne sont pas des animaux et nous devons les soutenir », a-t-il déclaré avec émotion.

L’objectif principal de cette journée est de rappeler aux pensionnaires qu’ils ne sont pas tombés dans l’oubli et de leur témoigner une affection fraternelle nécessaire à leur réinsertion.

Remise de matériels agricole afin de soutenir et encourager l’initiative présidentielle qui vise à humaniser nos prisons, remise de vivres, concert avec les détenus, sensibilisation, match de gala Acteurs Culturel VS Pensionnaires de la MACO, ont été entre autres les temps forts de cette 9e journée caritative.

L’artiste n’a pas manqué de remercier les partenaires, physiques et moraux, qui permettent à cette chaîne de solidarité de perdurer depuis près d’une décennie. Pour lui, l’essentiel réside dans le regard que la société porte sur le milieu carcéral.

« Ensemble, rappelons-nous que derrière chaque détenu, il y a un être humain », a conclu Imilo Lechanceux, réaffirmant son soutien indéfectible à ceux qui, bien que privés de liberté, restent des fils et filles du Burkina Faso.

Par ce geste, Imilo Lechanceux prouve que la musique peut être un puissant levier de changement social, capable de briser, le temps d’une journée, les murs de l’isolement.