Burkina Faso : 1 161 nouveaux sergents de l’ENSOA prêts pour le front

Le mardi 12 mai 2026, le camp général Bila Zagré de Kamboincé a accueilli la cérémonie de sortie de la 17ème promotion de l’École Nationale de Sous-Officiers d’Active (ENSOA). Baptisée « Sergent-chef Ouédraogo Kiswendsida Noël », cette promotion de 1 161 cadres de proximité rejoint les rangs pour renforcer la défense du territoire.

Sous un soleil de plomb, les stagiaires de la 17ème promotion, dont 21 femmes et plusieurs militaires issus du du Mali, du Niger, du Togo, du Tchad et de la Centrafrique et du Burkina Faso, ont reçu leurs épaulettes de sergent. Après 17 mois d’une formation rigoureuse débutée en décembre 2024, ces nouveaux chefs de groupe sont désormais aptes à être projetés sur les théâtres d’opérations.

Ouvrant la série des interventions, le délégué de la promotion, Aspha Kaboré, a porté la voix de ses pairs pour témoigner de leur état d’esprit. « Nous avons été forgés par une discipline de fer et une formation technique pointue. Aujourd’hui, nous prenons l’engagement solennel de servir avec honneur. Notre détermination est totale pour répondre à l’appel de la nation », a-t-il martelé.

Pour le Chef de bataillon Ali Bikienga, commandant de l’ENSOA, cette promotion est le fruit d’un investissement humain et technique majeur. Il a souligné que les stagiaires ont acquis des compétences pointues en aguerrissement commando et en lutte contre les engins explosifs.

« Cette formation leur a permis d’acquérir les savoirs, savoir-faire et surtout le savoir-être indispensables à l’exercice du métier des armes. Ils sont désormais des chefs de proximité compétents et résilients », a-t-il dit.

Le Chef d’État-major de l’Armée de Terre, le colonel Hamed Hermann Rouamba a, pour sa part, rappelé l’importance stratégique de ce contingent dans le dispositif sécuritaire national. « Dans un contexte marqué par une menace terroriste persistante et multiforme, nos forces armées ont besoin de jeunes chefs de proximité profondément engagés. Le pays attend de vous de combler ces espoirs en protégeant les populations et leurs biens », a-t-il affirmé.

La cérémonie a été présidée par le Général de Division Célestin Simporé, Ministre d’État, Ministre de la Guerre et de la Défense patriotique. Après avoir baptisé la promotion du nom du « Sergent-chef Ouédraogo Kiswendsida Noël », le Ministre a insisté sur l’urgence de leur déploiement.

« Ces jeunes gens seront déployés immédiatement sur le théâtre des opérations pour renforcer la capacité opérationnelle existante », a déclaré le Général Simporé. Il a exhorté les nouveaux sergents à maintenir un engagement sans faille. « Nous attendons d’eux une détermination totale pour en découdre avec l’hydre terroriste qui menace l’espace AES et le Sahel», a-t-il indiqué.

La cérémonie s’est achevée par un défilé militaire et un carrousel, marquant le départ de ces 1 161 soldats vers leurs unités respectives, avec pour seule boussole le sacrifice pour la patrie.

Akim KY

Burkina 24