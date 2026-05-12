Le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, a présidé le lundi 11 mai 2026 le lancement officiel de la plateforme numérique « Alerte Laabal ». Ce nouvel outil technologique marque un tournant stratégique dans la gestion de la sécurité publique en plaçant le citoyen au cœur de la lutte contre l’incivisme.

Plateforme intuitive au service de l’ordre public accessible en téléchargement sur le Play Store, l’application permet de dénoncer, en toute confidentialité, divers manquements tels que l’indiscipline routière, l’insalubrité ou les nuisances sonores.

La force de cette interface réside dans sa simplicité. Les utilisateurs peuvent transmettre des signalements sous forme de texte, de messages vocaux ou de rapports combinés, enrichis de photos et de données de géolocalisation précises.

Pour la première fois, le citoyen peut également suivre en temps réel l’évolution de sa plainte, ce qui constitue une avancée majeure en matière de transparence et de proximité avec l’administration.

Un appel à l’action citoyenne

Au-delà de l’innovation technique, le Ministre SANA a lancé un appel vibrant aux populations, les invitant à ne plus « subir », mais à « agir » pour préserver l’ordre social. La Brigade Laabal, à travers ce dispositif, entend moderniser les mécanismes de dénonciation et renforcer la collaboration entre les forces de l’ordre et les administrés.

En faisant du numérique un levier de civisme, les autorités espèrent consolider la discipline sociale et faire de chaque citoyen un partenaire actif de la sécurité de proximité. Avec « Alerte Laabal », la lutte contre l’incivisme est désormais à portée de clic, garantissant efficacité et sécurité pour tous.