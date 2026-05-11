Entrepreneuriat et développement : Le LIEN présente au Premier ministre les activités de son 10e anniversaire

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience à une délégation du Leadership Innovation Entrepreneuriat (LIEN), conduite par son président, Achille W. Ouédraogo, ce lundi 11 mai 2026 à Ouagadougou. Cette rencontre avec le Chef du Gouvernement s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la célébration des dix années d’existence de l’organisation.

Créé en 2016, le LIEN est un réseau regroupant une soixantaine de chefs d’entreprise évoluant dans divers secteurs d’activités. Pour célébrer son 10e anniversaire, la structure prévoit une série d’activités inscrites dans les « 72 Heures du LIEN », annoncées pour le mois de juillet prochain.

« Nous sommes venus présenter au Premier ministre les activités des 72 Heures du LIEN, un événement prévu en juillet prochain et qui ambitionne de promouvoir l’entrepreneuriat national, la formation et la structuration des entreprises burkinabè », a indiqué Achille W. Ouédraogo à l’issue de l’audience.

Selon le président du LIEN, cette célébration sera marquée par plusieurs activités économiques et sociales, notamment des panels réunissant des représentants de départements ministériels et des acteurs du secteur privé.

Ces échanges permettront d’informer les participants sur les innovations et réformes engagées par les autorités burkinabè, ainsi que sur les opportunités liées aux projets structurants et aux partenariats public-privé.

Le Premier ministre a salué l’initiative et assuré ses promoteurs de l’accompagnement du Gouvernement. « Nous assumons des réformes courageuses en faveur des acteurs économiques nationaux », a déclaré le Chef du Gouvernement. Il a exhorté les membres du LIEN à saisir les opportunités offertes par ces réformes afin de renforcer leur contribution à l’économie nationale.

Achille W. Ouédraogo et sa délégation ont félicité le Premier ministre pour les actions engagées en faveur du développement du pays. Ils ont salué la vision portée par les plus hautes autorités et réaffirmé l’engagement du LIEN à accompagner les initiatives visant au renforcement de l’économie nationale.

DCRP/Primature